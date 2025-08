Adiós a la competencia: el invento de Ikea que está arrasando y marcará la diferencia en tu terraza o jardín

Tener una terraza es toda una suerte, pero si además la tenemos bonita y cómoda, se convierte en el espacio más deseado de la casa. Porque puedes llenarla de plantas, colgar unas luces y poner cuatro sillas, pero si además lo que quieres es descansar estando al aire libre y sin necesidad de salir de casa, entonces nada como elegir la tumbona que actualmente está arrasando en IKEA y que transformará tu terraza o jardín en todo un oasis de paz.

La tumbona no es otra que la perteneciente a la gama SEGERÖN de IKEA. Una tumbona que tiene ese algo que hace que, en cuanto la pruebas, ya no quieras volver a otra. De este modo, se está colando en muchísimas terrazas y jardines, ya que todo aquel que la prueba dice lo mismo: es cómoda, resistente, bonita y práctica, todo al mismo tiempo. Vamos, que lo tiene todo y no es sólo un asiento donde dejarte caer un rato. Es ese tipo de mueble que te cambia la experiencia completa de estar al aire libre. Y es que cuando algo está bien diseñado, se nota. Y esta tumbona lo está. Así que si andabas buscando una excusa para renovar tu rincón exterior, puede que acabes de encontrarla.

El invento de Ikea que marcará la diferencia en tu terraza

Lo primero que llama la atención de la tumbona SEGERÖN es su estética limpia y armoniosa. Ese equilibrio tan propio del diseño escandinavo, con el que ya de primeras, se consigue transmitir calma. La estructura blanca se combina con detalles en cuerda trenzada beige que aportan calidez y textura, de modo que estamos ante una tumbona que no es sólo cómoda sino también decorativa y comprobarás que te encaja en la terraza más allá de como la tengas decorada.

Pero más allá del diseño, lo interesante es que todo en esta tumbona está pensado para hacernos la vida más fácil. Su respaldo puede ajustarse en cinco posiciones diferentes, así que puedes leer, tomar el sol o incluso echarte una siesta sin renunciar a la postura perfecta. Además, incorpora ruedas traseras que te permiten moverla con facilidad sin tener que arrastrarla ni levantar peso.

Materiales duraderos y pensados para el exterior

A diferencia de otras tumbonas que sólo sirven para el verano o que se estropean con la humedad, la tumbona SEGERÖN ha sido diseñada expresamente para vivir en exteriores. Su estructura es de acero con revestimiento en polvo de poliéster, lo que la protege contra la corrosión y la hace especialmente resistente. Y la cuerda tejida a mano no sólo es decorativa, sino que está fabricada para aguantar perfectamente el uso al aire libre.

Además, la colchoneta que incluye no es una cualquiera. El cojín FRÖSÖN/DUVHOLMEN combina confort y resistencia: su revestimiento es impermeable, repele la lluvia y tiene una excelente resistencia a la luz, por lo que no se decolora fácilmente. Y por si fuera poco, la funda se puede quitar y lavar a máquina, lo que facilita muchísimo el mantenimiento. Porque vamos a ser sinceros: nadie quiere complicarse la vida con muebles difíciles de limpiar.

Comodidad de verdad en tu terraza

Una cosa es que un mueble sea bonito y otra muy distinta es que resulte cómodo de verdad. En esto, la SEGERÖN cumple con nota alta. La colchoneta tiene un grosor generoso y está fabricada con materiales reciclados, lo cual suma puntos tanto en bienestar como en sostenibilidad. Al tumbarte, notas ese acolchado justo que no se hunde demasiado ni se queda corto. Y eso, cuando quieres estar una hora entera leyendo al sol o simplemente cerrando los ojos, marca la diferencia.

El ancho del asiento es de 64 cm, mientras que la altura también es de 42 cm del suelo al asiento, por lo que puedes sentarte o levantarte sin esfuerzo, algo que no siempre ocurre con tumbonas demasiado bajas o blandas. Este detalle, aunque parezca menor, es clave si en casa hay personas mayores o si simplemente quieres sentirte cómodo en todo momento.

Funcional y sostenible

Otra ventaja que no siempre se valora es que los materiales utilizados en esta tumbona son reciclables. Tanto el acero como las fibras del cojín provienen en gran parte de fuentes recicladas, y Ikea recomienda consultar los puntos de reciclaje locales para asegurarse de que, llegado el momento, este mueble tenga una segunda vida.

Por otro lado, si quieres que el cojín se mantenga siempre en su sitio, puedes combinarlo con una base antideslizante como la STOPP, también de Ikea, que se puede cortar o doblar fácilmente para adaptarla al tamaño de la tumbona. Otro detalle que demuestra hasta qué punto han pensado en todo.

Por último, su precio de 254 euros por el conjunto completo (estructura, colchoneta y funda), hacen que la tumbona SEGERÖN se posicione como una de las mejores actualmente en el mercado. Una tumbona cómoda, con diseño espectacular, materiales de calidad y precio ajustado. ¿Qué más se le puede pedir?.