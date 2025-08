Un golpe a los patinetes eléctricos: la llegada del nuevo seguro obligatorio que te puede costar muy caro si no cumples la ley

Viajar en patinete no te exime de tener que seguir una normativa que de hecho lleva tiempo regulada, y que ahora acaba de sufrir una reforma. En concreto, fue el pasado mes de julio cuando el pleno del congreso de los diputados aprobó la modificación que tiene que ver con las leyes sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor y de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, de modo que debemos estar atentos porque a partir de ahora, sí o sí, vas a tener que contratar un seguro.

En la normativa se explica que todo lo que sean vehículos personales ligeros, y que incluye a lo patinetes eléctricos, deben tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio. De este modo, si usas patinete pero no tienes seguro es mejor que lo contrates cuanto antes si no quieres acabar siendo multado o mucho peor que te acaben requisando tu medio de transporte. El coste de este tipo de seguros puede variar, aunque está en torno a los 50 o 70 euros. Además, conviene conocer qué otras modificaciones se van a aplicar con respecto al uso de los patinetes y todo ello te lo contamos al detalle, a continuación.

Golpe a los patinetes eléctricos con la llegada del nuevo seguro

Lo que hasta ahora era un vacío legal ahora ya está del todo reglado: los patinetes eléctricos entran de lleno en el terreno de los vehículos que deben estar asegurados. No es una recomendación ni algo opcional, sino que se ha aprobado de forma oficial con la reforma legal sacada adelante en el Congreso el pasado mes de julio.

La reforma incluye por primera vez a los llamados vehículos personales ligeros, dentro de la lista de automóviles que deben contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio. En otras palabras, el patinete ya no es algo que podamos usar a la ligera (aunque nunca lo ha sido), a partir de ahora debemos llevar cuidado y sobre todo, estar asegurados.

¿Pero qué se entiende exactamente por vehículo personal ligero? Aunque suene a tecnicismo, lo cierto es que la ley no deja lugar a muchas dudas. Se refiere a esos vehículos eléctricos que usamos a diario, como los patinetes, que tienen una sola plaza, se mueven por el suelo (nada de hoverboards futuristas, de momento) y alcanzan velocidades entre 6 y 25 km/h si pesan poco, o algo menos si son más pesados. Vamos, que prácticamente todos los patinetes que ves por la calle entran en esta definición. Y si pueden causar un accidente, también deben estar sujetos a normas claras. Eso incluye tener un seguro, una identificación asociada al dueño y, por supuesto, cumplir con nuevas obligaciones como cualquier otro vehículo que circula por la vía pública.

Un registro oficial y una identificación única para cada vehículo

Otra de las grandes novedades que trae esta reforma es la puesta en marcha de un registro público de patinetes eléctricos. No será algo inmediato, pero ya hay fecha: deberá estar funcionando antes del 2 de enero de 2026. ¿Para qué sirve? Básicamente, para saber quién es el responsable de cada vehículo como si fuera la matrícula de un coche o de una moto.

Este punto es clave, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad. Porque hasta ahora, si un patinete causaba daños, muchas veces era imposible saber quién lo había conducido o si tenía seguro. Con este nuevo sistema, esa invisibilidad se termina ya que aunque dejes tirado el patinete y te vayas corriendo la identificación estará ahí.

Cuánto cuesta el seguro obligatorio y qué cubre realmente

La otra gran pregunta es cuánto va a costar este seguro. Aunque las cifras pueden variar según la aseguradora, la mayoría de pólizas básicas están rondando los 20 a 50 euros anuales. Esto cubre lo mínimo exigido por ley: daños a terceros si causas un accidente. Pero si quieres un poco más de cobertura , como protegerte a ti mismo, o por si te lo roban, entonces el precio sube, hasta los 75 euros al año, sobre todo si el patinete es de gama alta o se utiliza a diario.

Más protección para las víctimas de accidentes

Pero esta reforma legal no sólo introduce seguros, también mejora sustancialmente el sistema de indemnizaciones. Hasta ahora, las personas que sufrían un accidente provocado por un patinete eléctrico a menudo quedaban desprotegidas, sin forma clara de reclamar. Pero con la nueva normativa, las compensaciones se ajustarán al Índice de Precios al Consumo (IPC), de modo que no se perderá poder adquisitivo con el paso del tiempo. Es decir, si una víctima tiene que recibir una indemnización, esta subirá automáticamente si sube el coste de la vida.

Además, se han mejorado otras coberturas: habrá importes más altos en casos de fallecimiento, lesiones temporales y secuelas, y también se incluye por primera vez una compensación específica para personas que se dedican a tareas del hogar. Y eso no es todo. Se ha introducido una mejora especialmente sensible: en caso de que una mujer embarazada sufra un accidente que cause la pérdida del feto, se establece una indemnización variable en función de las semanas de gestación. Puede ir desde los 19.000 euros si sucede en las primeras 12 semanas, hasta más de 57.000 euros si ocurre en etapas más avanzadas.