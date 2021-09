Si estás buscando una lista en la que descubrir todas las novedades en cuanto a patinetes eléctricos se refiere, has llegado al lugar indicado. Hemos creado para ti un listado con los mejores patines eléctricos de 2021 con la intención de que tomes una mejor decisión, si estás valorando hacerte con uno. En este listado, hemos incluido todas las novedades y los patinetes eléctricos más valorados por sus usuarios. En ella, podrás comprobar cuál de ellos se adapta mejor a tus necesidades en el día a día, y si sus características cuadran con lo que tú estás buscando.

Como existe una gran variedad de modelos de similares características y sabemos que es un lío decantarte por uno u otro, pasamos a desgranarte los las características más valoradas por otros usuarios que ya han comprado un patinete eléctrico. Así, pasamos directamente a nombrarte los 10 modelos de patinetes eléctricos mejor valorados:

Los mejores patinetes eléctricos del 2021

1. Patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter

Este es el patinete eléctrico más vendido. Es muy ligero, práctico y perfecto para utilizar en la ciudad. Soporta un máximo de 60 kilogramos y alcanza una velocidad máxima de 20 kilómetros hora, que ya son palabras mayores. Su autonomía alcanza los 20 kilómetros por hora y tiene una potencia de 500 W.

Una de las cosas que más sorprenden a quienes eligen este modelo de patinete, es la solidez de sus acabados. Es muy agradable la sensación de estabilidad que emana este patinete eléctrico cuando te subes en él. Pero tiene otras características que le hacen estar en el top ten de los patinetes. Otra de ellas, es que soporta muy bien los usos en trayectos largos, a pesar de estar pensado para realizar trayectos más bien de recorridos medios. Vamos a seguir descubriendo algunas otras de sus características:

Su sistema de frenado uno de los puntos más valorados por sus clientes. En muchas ocasiones, los sistemas prácticos de frenado pueden salvarte de aparatosos accidente, por eso es importante tener esta característica en cuenta. La combinación de su sistema antibloqueo en la rueda delantera y su disco de freno mecánico trasero te facilitarán el frenado y podrás parar en seco en caso de emergencia.

Además, contiene un timbre y un faro en su manillar, para que te puedas mover de forma segura durante la noche. Sus cuatro luces LED te garantizan poder ver fácilmente la cantidad de batería restante en cada momento. Si eres un adicto a la conectividad, también podrás conocer este dato en tiempo real con una aplicación para teléfonos móviles. Además, conocerás información sobre la velocidad a la que has conducido, los hábitos de uso… todos los datos para que controles a la perfección el uso que le das a tu patinete eléctrico.

Comprar en Amazon

2. Smartgyro Xtreme

El modelo de patinete eléctrico de Smartgyro Xtreme apuesta por una autonomía de 45 minutos, la más larga de todas las propuestas hasta ahora. Soporta un peso de 95 kilogramos y es ideal para adultos que tengan experiencia en la conducción de estos medios de transporte. Alcanza los 45 kilómetros por hora y su potencia es de 800 W. Potencia, seguridad y comodidad son los estandartes de esta marca.

Si lo que necesitas es un patinete eléctrico versátil, has encontrado lo que necesitas. Este producto tecnológico nacional ha tenido una muy fuerte acogida gracias que sus prestaciones pueden cumplir con las expectativas que sus usuarios más exigentes demandan.

Con sus grandes ruedas, los frenos de disco y su doble suspensión, te facilita el movimiento por terrenos de lo más diverso: desde adoquines hasta caminos de tierra más hostiles. Su potente motor permite subir cuestas sin despeinarte y con tan solo 6 o 7 horas de carga, tendrá tu patinete disponible para recorrer hasta 45 kilómetros del tirón. De esta manera, puedes olvidarte de tenerlo que cargar diariamente.

Su sencillo plegado es perfecto para que lo lleves a todas partes, aunque, como sucedía con el modelo anterior, no está pensado para que lo cargues durante demasiado tiempo.

Su doble suspensión reforzada, los frenos de disco, cuatro intermitentes, el manillar ajustable e incluso los neumáticos de 10”, hacen que este patinete eléctrico sea de los más vendidos del mercado en 2021.

Comprar en Amazon

3. Patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie A

En la séptima posición nombramos por fin una marca española capaz de plantarle cara al gigante chino. El patinete eléctrico de Cecotec contiene prestaciones de alta gama a muy buen precio. Puede soportar un peso máximo de 120 kilogramos, el más alto hasta ahora, y su velocidad máxima alcanza los 25 kilómetros por hora. Una vez cargado dura 25 kilómetros en marcha sin necesidad de volverse a recargar y su impresionante potencia alcanza los 700 W. Lo que lo convierte en uno de los más potentes del mercado y una muy buena opción para ser utilizado en ciudades con muchas cuestas.

La comodidad y ergonomía es otra de las apuestas clave que ha hecho Cecotec en este producto. En él, podrás llevar los pies en paralelo gracias a su interesante es la tabla XL. Esto añade un extra de confort para ti, aunque si has conducido otros patinetes eléctricos antes, es cierto, que puede que te cueste acostumbrarte a esta nueva forma de llevarlo.

Lo que los usuarios de este patinete más valoran es la posibilidad de cambiar la batería aun estando en marcha. Su sistema de baterías Panasonic es intercambiable, por lo que no te vas a quedar nunca tirado a mitad de camino. A priori es una idea genial, aunque lo cierto es que llevar una batería siempre encima, no resulta lo más práctico debido a lo aparatosas y pesadas que son.

Este versátil patinete eléctrico es una opción a tener muy en cuenta. Puede moverse fácilmente por todos los terrenos y está hecho para resiste largos trayectos. Es un modelo bastante nuevo y por tanto no tiene tantas referencias como los anteriores, sin embargo, su funcionamiento es más que notable.

Comprar en Amazon

4. Ninebot KickScooter MAX G30le II

El robusto y sencillo patinete eléctrico Ninebot KickScooter MAX G30le II marca la diferencia respecto a sus competidores por su buen desarrollo en desniveles gracias a su gran potencia. Este patinete eléctrico está pensado para ser utilizado por ciudad y soporta un peso máximo de 100 kilogramos, lo que indica que su uso no está destinado para niños. Alcanza una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora y su autonomía le hace poder recorrer hasta 40 kilómetros. Ideal para recorrer distancias medias y subir cuestas pronunciadas.

Este patinete dispone de la opción velocidad de crucero, lo que lo hace muy práctico para los momentos en los que el trayecto es sencillo y quieres disfrutar del paisaje y a la vez, ahorrar en batería. Además, es muy sencillo cambiar los modos de conducción del vehículo entre: Eco, Estándar y Deportivo según tus necesidades. Solo tendrás que pulsar uno de los botones incluidos en la pantalla LED y listo.

Otro detalle importante a tener en cuenta es la seguridad en su conducción. Al integrar luces LEDs delanteras y traseras, este patinete eléctrico es muy visible para conducirlo de noche. Aunque, ojo, la delantera no es lo suficientemente visible como para prescindir de una luz frontal. Ambas son de seguridad, es decir, son más bien para que nos vean los otros y no tanto para ver.

Al hilo de la seguridad que ofrece este patinete eléctrico, cabe señalar que dispone de freno eléctrico frontal. Aunque es muy efectivo, es recomendable también ir frenando con el trasero al menos hasta que la velocidad disminuya lo suficiente para poder utilizar el automático sin problema.

La competencia de esta clase de modelos de patinetes se suele quedar en el alcance de subidas en desniveles de 15º, sin embargo, el patinete Ninebot KickScooter puede subir hasta el 20% de pendiente, lo que lo hace muy llamativo. Es muy interesante este dato para superficies de desniveles marcadas.

Comprar en Amazon

5. Patinete eléctrico Denver SCO-65110

El Hiboy S2 Lite es de los patinetes más demandados para quienes buscan la seguridad y la facilidad en el manejo. Puede aguantar un máximo de 100 kilogramos, lo que lo hace perfecto para adultos. Además alcanza una velocidad de 20 kilómetros por hora. Su autonomía de 12 kilómetros y su potencia de 250 W hacen de este patinete eléctrico un modelo más que sobresaliente.

Como hemos descrito ya, la seguridad de este modelo de patinete es lo que más llama la atención a los usuarios de este modelo. Su plegado resulta de lo más sencillo y contiene un bloqueo de seguridad que lo mantiene cerrado siempre que lo vayas a transportar.

Alcanza una velocidad considerable, y es que, con su motor de 250 W puede llevarte a 20 kilómetros por hora por la ciudad. Está pensado para conductores nóveles y trayectos más bien cortos, pero puede utilizarse también para desplazamientos de trayectoria media.

Sus ruedas están pensadas para el asfalto y aunque no tenga amortiguadores y, en consecuencia, se endurezca su conducción, si el usuario no ha conducido antes otros modelos de patinetes eléctricos, no tiene por qué notarlo.

El tamaño de sus ruedas es de 6,5” y son muy sólidas. Así, podrás preocuparte solo de llegar a tu destino y no de esquivar piedras o baches constantemente durante tu trayecto.

Tiene un estilo muy futurista, lo que suele hacerlo muy atractivo, especialmente para los más jóvenes. Está plagado de luces LED, lo que lo hace muy seguro para conducir de noche y aporta mucha visibilidad a su conductor. Además, contiene una potente luz frontal y trasera que se activa al pisar el freno. Su timbre, también te ayudará a hacer que te escuchen. Su diseño es bastante ligero, lo que lo hace muy manejable. Alcanza solo los 13,2 kilos.

Comprar en Amazon

6. Patinete eléctrico con asiento y plegable HOMCOM

Este segundo patinete eléctrico de la marca HomCom se caracteriza por su ergonómico sillín perfecto para niños. Soporta un peso inferior al modelo anterior, unos 50 km, y alcanza también una velocidad menor, 12 kilómetros por hora. Su autonomía es de aproximadamente 15 kilómetros.

Si compras este patinete pensando en dejar tu bici aparcada en casa o dejar de usar de utilizar tu medio de transporte habitual para desplazarte en casa, sentimos decirte que las prestaciones se te van a quedar un poco cortas. Especialmente lo notarás si tienes que subir cuestas, y tu peso ronda el límite del peso soportado. Como hemos dicho anteriormente, su potencia se queda un poco corta. Por lo demás, para desplazamientos cortos, sus características técnicas responden correctamente.

Su peso, a pesar de estar compuesto por acero inoxidable, es más que razonable. 10 kilogramos entra dentro de lo estimado para un patinete eléctrico de estas características. Además, su conducción es muy sencilla. Se parece mucho al de pilotar una moto. El HomCom se acelera con el giro de su manillar y su freno es el típico del que puede tener una bicicleta. Aprietas la manilla y su velocidad desciende.

Esta marca de origen chino que distribuye sus productos de manera internacional, está especializada en accesorios para el hogar. A pesar de que un patinete eléctrico no entra dentro de su especialidad, sus modelos aparecen siempre en las listas de los más vendidos. Es posible que el objetivo de estos sea ser utilizados, más bien, como juguetes para niños. Es decir, los patinetes HomCom están pensados más para ocio que para medio de transporte, su precio además es más que razonable.

Comprar en Amazon

7. Patinete eléctrico de altura ajustable HOMCOM

Este es uno de los patinetes eléctricos más vendido. Es muy ligero, práctico y perfecto para utilizar en la ciudad. Soporta un máximo de 50 kilogramos y alcanza una velocidad máxima de 12 kilómetros hora. Su autonomía alcanza de 8 a 10 kilómetros y su motor tiene una potencia de 120 W.

Entre lo que más valoran sus usuarios figara la facilidad con la que este patinete se ajusta a las diferentes estaturas de sus usuarios. Su manilla se regula entre los 82 y 83 centímetros para que el usuario encuentre su tamaño ideal a la hora de conducirlo.

Otra de las cosas que más sorprenden a quienes elige este modelo de patinete, es la solidez de sus acabados. Es muy agradable la sensación de estabilidad que emana este patinete eléctrico cuando te subes en él. Pero tiene otras características que le hacen estar en el top ten de los patinetes. Otra de ellas, es que soporta muy bien los usos en trayectos medios, a pesar de estar pensado para realizar trayectos más bien de recorridos cortos. Vamos a seguir descubriendo algunas otras de sus características:

Su sistema de frenado uno de los puntos más valorados por sus clientes. En muchas ocasiones, los sistemas prácticos de frenado pueden salvarte de aparatosos accidente, por eso es importante tener esta característica en cuenta. Su freno de mano delantero garantiza una conducción segura y muy sencilla, ya que está incorporado en su manillar y podrás parar en seco en caso de emergencia.

Además, este patinete es muy práctico a la hora de aparcarlo ya que cuenta con un caballete con el que no necesitarás apoyarlo en una pared ni dejarlo tumbado en el suelo.

Cuenta con una autonomía de uno 8 a 10 kilómetros siempre que haya sido cargado previamente durante 5 a 8 horas. Esto dependerá también del peso del usuario, pero alcanza sin problema los 12 kilómetros por hora.

Comprar en Amazon

8. Patinete eléctrico de largo alcance

Este modelo de patinete eléctrico tiene un diseño muy cuidado y está pensado para desplazarse por el asfalto de la ciudad. Es el primer patinete de esta lista para ser utilizado por adultos, pues soporta un peso de hasta 120 kilogramos. Alcanza los 30 kilómetros por horas y su autonomía es de 25 a 30 kilómetros. Respecto a su potencia, los 350 W convierten a este patinete eléctrico en una muy buena elección de compra.

Estas características sumadas al precio del mismo, nos dice que no es un patinete para niños. Se trata más bien de un vehículo para adultos que han decidido aparcar su coche para desplazarse por la ciudad. Su robustez hace que este patinete sea el idóneo para ser utilizado día tras día para ir a trabajar, por ejemplo.

Su motor de 350 vatios lo hace capaz de subir cuestas de hasta un 15% de inclinación sin atascarse. Además, no hay ningún cable a la vista ya que su motor, a diferencia de en otros modelos, está perfectamente integrado en su tubo delantero. Alcanzando una velocidad media, de unos 5 kilómetros por hora, este patinete eléctrico puede alcanzar una autonomía de 25 a 30 kilómetros. Una distancia bastante razonable para desplazamientos de medios a cortos. Eso sí, tendrás que cargarlo entre 4 y 6 horas.

Si quieres mantenerte informado del uso que le estás dando a tu patinete eléctrico, este modelo pone a tu disposición una aplicación gratuita que podrás emparejar a tu scooter eléctrica a través de bluetooth. También dispone de un control de crucero para que te despreocupes de la velocidad a la que vas y puedas disfrutar del paisaje cuando el camino te lo permita.

Tiene una muy completa ficha técnica y muy buen desarrollo en terrenos irregulares o con baches, lo que hará que conduzcas de manera más sencilla. Aunque está pensado para moverse en la ciudad, puede utilizarse esporádicamente para caminos de tierra debido a su gran estabilidad y amortiguación.

Comprar en Amazon

9. Patinete eléctrico para niños HOMCOM

Estamos llegando a la recta final de este listado, y la novena posición la ocupa el modelo para niños de HOMCOM. Su diseño, a pesar de estar pensado para usuarios de dimensiones reducidas, es robusto y fiable. Este patinete eléctrico es una opción todoterreno ideal para llevar al parque y pasar horas y horas jugando con él. La marca ha apostado por su resistencia, y puede soportar hasta los 50 kilogramos de peso.

Su velocidad máxima es más que considerable teniendo en cuanta que está dirigido a niños de entre 7 y 14 años, y es que puede alcanzar los 12 kilómetros por hora. Podrán recorrer hasta 8 o 10 kilómetros de distancia si lo cargas al 100% de batería, eso sí, deberás esperar entre 5 y 8 horas aproximadamente. Lo más llamativo es que alcanza una increíble potencia teniendo en cuenta que está pensado para jugar con él: llega hasta los 120 W.

Esta es una apuesta firme y en toda regla por el patinete de alta calidad. Los materiales que utiliza HOMCO M han sido previamente seleccionados y pasado por los filtros de las más altas calidades. Cada uno de sus productos es testado en más de una ocasión para asegurar al usuario una exquisita experiencia de compra.

Su estructura de acero es muy dura y resistente, y su manillar se sube y baja fácilmente para adaptarse a la altura de los pequeños. Además, su motor es muy silencioso incluso cuando se acelera. Su diseño plegable y fácil de guardar termina de convencer a los padres de la compra de este patinete eléctrico.

Por otra parte, el fabricante especifica que es importante tener la paciencia de cargar completamente el patinete antes de utilizarlo. Incluso si lo vas a dejar unos días guardado por casa, deberás dejarlo con su batería de carga completa. Por otra parte, como todos los matriasles eléctricos, es importante que lo conserves en un lugar alejado de toda humedad.

Otra de las facilidades que ofrece este patinete de HOMCOM es que incluye un apoyo retráctil similar al de las patillas de las bicicletas de toda la vida. Si bien está pensado para ser “maltratado” por su usuario, con este accesorio podrá mantenerse estacionado sin necesidad de tumbarlo en el suelo ni apoyarlo en ninguna pared.

Comprar en Amazon

10. Patinete eléctrico ZWHEEL Serie E9

En esta ocasión, es el fabricante ZWHEEL el que pone punto y final a este listado de los mejores patinetes eléctricos. En esta ocasión, lo hace con el modelo Serie E9. Este es el patinete más vendido, ligero y práctico para las ciudades. Alcanza los 25 kilómetros por hora en su máxima velocidad. Tiene una autonomía de 20 kilómetros y una potencia de 300 W. Todo ello lo convierte en un éxito en ventas a nivel internacional.

Su calidad precio podríamos decir que es de las mejores que ofrece el mercado ya que ofrece un amplio listado de cualidades y calidades a un precio más que competitivo. Es perfecto para utilizar en trayectos medios y contiene un motor brushless.

Entre su ventaja más destacada se encuentra el tiempo de carga. Este modelo se recarga totalmente entre cuatro y cinco horas, y en tres horas si lo hace partiendo del 25% de su carga. Destaca también por su sencillez, y es que su sistema de plegado te lo pone muy fácil. Este patinete puede llevarse fácilmente a cualquier lugar, además los 15 kilogramos de peso, ayudan a su transporte. Es muy buena opción para que te muevas por la ciudad y dejes de perder el tiempo en buscar aparcamiento.

Comprar en Amazon