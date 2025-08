Ni gazpacho ni salmorejo: el plato preparado de Mercadona que todavía no has probado y es puro oro

El verano es la época del año en la que prácticamente nadie se resiste al sabor de un delicioso gazpacho o de un salmorejo. Ambas son opciones populares y además muy frescas. Fáciles de hacer pero también las podemos encontrar en los supermercados con opciones que en muchos casos han sido señaladas como algo bueno y recomendable por parte de expertos como los de la OCU. Sin embargo, si este verano quieres probar algo distinto, te aconsejamos que no dejes escapar el plato preparado de Mercadona que todavía no has probado y es puro oro.

Se trata del Gazpacho blanco de almendras Hacendado que además puedes llevarte donde quieras porque se vende en pack de tres bricks individuales. Una delicia para el paladar, y más como ocurre con el gazpacho tradicional, si se toma bien frío. Un plato preparado de Mercadona del que adivinarás que es su versión del famoso ajoblanco, el plato andaluz del que de hecho suele decirse que es como un gazpacho pero blanco. Una opción ligera para comer o cenar que ya estuvo el año pasado en las tiendas de la cadena valenciana y que ahora regresa para de nuevo, arrasar este verano.

El plato preparado de Mercadona que todavía no has probado

Del Gazpacho blanco de almendras Hacendado, podemos decir que sería la versión de Mercadona del famoso ajoblanco. De este modo, no estamos ante una novedad gastronómica, pero sí que sería una joya que muchos aún no han descubierto en su versión lista para tomar. Se trata de una receta tradicional andaluza que Mercadona ha sabido adaptar para una versión moderna que se presenta en un pack de tres bricks de 330 ml, perfectos para llevártelos al trabajo, a la playa o para tener en casa como solución rápida y fresquita para una comida ligera.

¿Y qué lo hace tan especial? Pues bien, este ajoblanco combina ingredientes sencillos pero muy bien equilibrados: almendras (un 9%), pan rallado, aceite de oliva virgen extra (3,5%), vinagre de Jerez Reserva, ajo, agua y sal. Todo ello da como resultado una crema blanca, suave y cremosa, con ese toque ligeramente ácido y almendrado tan característico. Pero ojo, porque también lleva gluten, algo que conviene saber si tienes alguna intolerancia.

Ideal para cuidar la alimentación sin renunciar al sabor

Uno de los puntos fuertes de este producto es su valor nutricional. Por cada 100 ml, aporta solo 98 kcal, con una buena cantidad de grasas saludables (provenientes sobre todo del aceite de oliva y las almendras) y apenas 0,4 gramos de azúcares. Además, es fuente de proteínas vegetales (2,1 g por cada 100 ml) y contiene fibra. ¿Y el sabor? Sorprendentemente delicado. No empalaga, no satura y deja una sensación muy ligera en el estómago, ideal para esos días de calor en los que no apetece cocinar.

Si estás buscando una forma fácil de alimentarte bien sin tirar de platos ultraprocesados, esta opción lo tiene todo: ingredientes naturales, sin colorantes ni conservantes, y un proceso de pasteurización que permite que se conserve en la nevera varios días sin perder sus propiedades.

Una propuesta original y versátil que puedes tomar como quieras

Este gazpacho blanco de Mercadona no sólo funciona como plato único o entrante, también lo podrías usar para preparar otras recetas de verano. Por ejemplo le puedes añadir unos taquitos de melón o unas láminas finas de jamón curado si quieres convertirlo en algo más gourmet.

Otra ventaja es que se adapta muy bien a distintos momentos del día. Puede ser una cena ligera, una comida rápida o incluso un tentempié que te lleves a la playa. Y lo mejor de todo es que tiene un precio de tan sólo 3,30 euros el pack, de modo que cada uno te costará 1,10 euros, algo realmente económico si tenemos en cuenta que con un sólo brick ya tienes un primer plato para la comida o como decimos, ese snack o tentempié que tomar entre horas para matar el gusanillo.

Una alternativa aún poco conocida pero que merece la pena probar

Mientras que el gazpacho y el salmorejo ya tienen legiones de fans, el ajoblanco sigue siendo el gran desconocido para muchos. Y eso, en parte, es lo que lo convierte en un pequeño tesoro. Porque quien lo prueba suele repetir. Tiene ese punto de novedad que engancha, pero a la vez es tan respetuoso con la receta de toda la vida que conquista también a los más puristas.

Mercadona ya lo tuvo en sus tiendas el verano pasado y este año ha vuelto de modo que no lo puedes dejar escapar. Quienes lo descubren no tardan en recomendarlo. Así que si eres de los que busca algo diferente para refrescar tus menús estivales, este gazpacho blanco de almendras puede convertirse en tu nueva obsesión. Fresco, suave, cremoso y muy nutritivo. Y encima en un formato práctico que hará que no te lo pienses dos veces.