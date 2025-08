Sklum destroz a Lidl y Carrefour con la vajilla viral que tienen todas las casas pijas: a precio de ganga

Cuando se trata de decorar la casa, o en concreto, disponer la mesa, no es necesario que nuestro comedor sea de revista. Basta con lograr que al servir la comida en los platos correspondientes, esta se vea como si tuviera un toque especial y para ello, nada como elegir una nueva vajilla como la que está arrasando en Sklum. Una que cuenta con 12 piezas y no te lo vas a creer, pero tiene un precio de menos de 40 euros.

La vajilla en cuestión recibe el nombre de Ronilena y, por alguna razón, ha conseguido lo que muchas otras vajillas no han logrado: ser bonita, práctica y asequible. Su diseño minimalista y ese aire artesanal que recuerda a la cerámica hecha a mano han conquistado a interioristas, influencers y a cualquier persona que disfrute de una mesa bien puesta. Así, mientras Lidl y Carrefour siguen apostando por vajillas funcionales, Sklum ha dado justo en el clavo con una propuesta que combina estética y funcionalidad. ¿Y lo mejor de todo? Que este set de 12 piezas cuesta sólo 39,99 euros. Con ese precio, Sklum ha reventado el mercado y ha convertido la vajilla Ronilena en un fenómeno. Si todavía no la has visto en casa de alguien cercano, dale tiempo.

La vajilla que todos quieren y que sólo vende Sklum

La vajilla Ronilena de Sklum está pensada para quienes quieren algo más que lo típico. Consta de 12 piezas: 4 platos grandes, 4 platos pequeños y 4 bowls. Está fabricada en gres, un material resistente, elegante y muy de tendencia, que permite combinar solidez y estética sin que tengas que preocuparte por su fragilidad. Además, viene en varias combinaciones de color (como Beige Tapioca con Marrón, o Azul Ken con Blanco Gardenia), todas en tonos neutros que encajan con cualquier estilo de decoración, desde lo rústico hasta lo más nórdico.

Pero lo que realmente llama la atención es el acabado. Tiene un aspecto ligeramente mate, con un borde fino que le da ese aire natural que tanto gusta ahora. No tiene dibujos ni estridencias. Es pura sencillez, y precisamente por eso se ve tan sofisticada. Cada pieza parece única, pero al juntarlas en la mesa crean una armonía visual preciosa.

Funcional, resistente y lista para el uso diario

Otra de las claves del éxito de esta vajilla de Sklum es que no es sólo bonita para las fotos. La vajilla Ronilena está pensada para el día a día. Apta para microondas y lavavajillas (aunque se recomienda un ciclo corto y jabón neutro), aguanta perfectamente el trote cotidiano. ¿Que usas los bowls para cereales por la mañana y luego para servir gazpacho en la cena? Perfecto. ¿Que los platos pequeños te sirven tanto para un postre como para una tapa improvisada con amigos? Pues también.

Además, al estar hecha en gres, tiene una resistencia térmica y estructural que la hace muy duradera. Puedes estar tranquilo ya que no es de esas vajillas que al menor golpe se astilla. Y al tacto, se nota firme, bien terminada, con un grosor perfecto que transmite calidad.

Una elección con estilo

Lo más curioso de todo esto es cómo algo tan simple como una vajilla puede cambiar el ambiente de una comida. No hablamos de algo que sea un lujo ostentoso, sino de ese tipo de detalles que elevan una experiencia cotidiana. Comer en un plato bonito cambia la percepción del momento, aunque estés tomando una ensalada sencilla o unas tostadas.

Y ahí es donde Sklum ha hecho su magia. Mientras otras marcas compiten por ofrecer lo funcional al menor precio, ellos han apostado por la estética sin renunciar al precio asequible. Con 39,95 € tienes un set completo que no solo cumple, sino que embellece. Un acierto absoluto para quienes quieren darle un toque chic a su cocina sin invertir una fortuna.

Por qué todas las casas con estilo la tienen

La vajilla Ronilena no es un capricho pasajero. Su diseño atemporal, la gama de colores suaves y su equilibrio entre lo práctico y lo bonito hacen que encaje tanto en pisos pequeños como en casas más grandes. Da igual si vives solo, en pareja o con familia: este set tiene la medida perfecta y es lo bastante versátil como para cualquier ocasión.

Y, sinceramente, cuando algo queda tan bien y cuesta tan poco, lo raro es no verlo por todas partes, especialmente en redes como Instagram o Pinterest. En definitiva, la vajilla Ronilena se ha convertido en un básico moderno, de esos que aportan valor sin restar funcionalidad.

Sklum ha entendido algo que muchas marcas aún no han captado del todo: los clientes buscan belleza, pero también algo a lo que sacarle partido realmente. Es drcir, objetos que no sólodecoren, sino que sirvan. Que sean duraderos, fáciles de cuidar y con un diseño que no canse a la vista. Y eso, justo eso, es lo que ofrece la vajilla Ronilena.