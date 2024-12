Keira Knightley recuerda ‘Piratas del Caribe’ como algo limitante en su carrera: «Me sentí muy atrapada»

A pesar de su pequeña participación en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, hace mucho que a Keira Knightley dejó de interesarle profesionalmente la lucrativa franquicia de Walt Disney. Cuando se estrenó la primera entrega, la británica acaba de cumplir 18 años y más allá de la fama y del correspondiente salto en su carrera, en una entrevista reciente ha querido recordar cómo fue la presión a la que se enfrentó para lograr el éxito. Circunstancia mediática que la llevó a sentirse «atrapada» por la vorágine que supuso compartir plano con perfiles ya tan reconocidos como el de Johnny Depp, Geoffrey Rush u Orlando Bloom, aparte de ser participe de una de las sagas más taquilleras del cine moderno.

Nacida de la atracción homónima de Disney World, la propiedad intelectual de Piratas del Caribe consiguió reunir con todas sus entregas, una recaudación de más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo y acumulando un total de 10 nominaciones a los Oscar. Todo ello gracias a Piratas del Caribe: La Maldición de la Pela Negra, la cual logró materializar un cine de aventuras bastante huérfano en el Hollywood actual. Liderada por el (capitán) Jack Sparrow de Johnny Depp, la trama de leyendas, abordajes y fantasías varias terminó con cinco entregas con amplios beneficios, pero con el despido del actor principal por culpa de sus juicios contra Amber Heard, la empresa de Bob Iger todavía explora como reiniciar la historia, aunque Knightley tiene bastante claro que no regresaría al universo de «arrasa con lo que veas y generoso no seas».

Keira Knightley se sintió «atrapada»

No es que Keira Knightley se arrepienta de su rol como Elizabeth Swann en piratas del Caribe. no obstante, cualquier actor de franquicias sabe que este tipo de papeles supone un arma de doble filo para los jóvenes intérpretes. Por un lado, a raíz de ese desempeño aparecen muchos trabajos posteriores. Pero por otro, no son pocos los que terminan encasillados en ciertos perfiles siendo posteriormente desprestigiados como actores al ser la «viva imagen» de estas marcas narrativas. Y esa es un poco la situación difusa que Knightley mantiene en su mente y por tanto, en su recuerdo de las primeras adaptaciones que dirigió Gore Verbinski.

Ahora, mientras promociona la inminente llegada de su nueva serie Palomas negras, la intérprete ha entrado a valorar una larga trayectoria donde ha llegado a obtener tres nominaciones a los Globos de Oro y dos consideraciones a las estatuillas doradas de la meca del cine.

«Es curioso cuando tienes algo que te convierte y te rompe al mismo tiempo», comenzaba diciéndole la de Teddington a The Times en una entrevista. Instantes después, Knightley reflexionó sobre esta dicotomía y de todo lo que le vino después como actriz:

«Me consideraban una mierda por culpa de ellas y sin embargo, como sus resultados fueron tan buenos, me dieron la oportunidad de hacer películas por las que terminé recibiendo nominaciones al Oscar. Fueron las películas más exitosas en las que participaré y fueron la razón por la que me desprestigian públicamente. Así que ocupan un lugar muy confuso en mi cabeza».

Antes del fenómeno de Piratas del Caribe, Knightley ya había participado en varias producciones reconocidas mundialmente, como su pequeño papel en Star Wars I: La amenaza fantasma y en el fenómeno británico, Quiero ser como Beckham. Hace un tiempo, la protagonista de Colette ya expresó en Harper’s Bazaar UK haberse sentido encorsetada profesionalmente por la saga: «Me sentí muy limitada, muy atrapada. Así que los papeles posteriores consistían en intentar escapar de eso. No tenía idea de cómo expresarlo. Me sentía como si estuviera atrapada en algo que no entendía».

Lo cierto es que posteriormente, la carrera de la artista se centró sobre todo en dramas de época como la fantástica Expiación, más allá de la pasión, La duquesa o Anna Karenina.

«No sabes qué estas filmando»

En la charla con el medio inglés, la estrella descartó volver a participar en una franquicia como esa, añadiendo que el tiempo y el desempeño implícitos en ese tipo de producciones no tienen ningún sentido. «Las horas son una locura. Son años de tu vida, no tienes control sobre dónde estás filmando, cuánto tiempo estás filmando, qué estas filmando», recordaba.

En 2023, Keira Knightley estrenó el thriller El estrangulador de Boston y el próximo 5 de diciembre podremos ver en Netflix Palomas negras, una ficción de espías donde comparte elenco con Ben Whishaw. En 2025 protagonizará la adaptación del best-seller mundial, ‘The Woman in Cabin 10’.