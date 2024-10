Johnny Depp y Penélope Cruz volverán a trabajar juntos en el thriller ‘Day Drinker’

Parece que por fin, casi un lustro después de ser despedido de la saga de Animales fantásticos, Johnny Depp está viendo la luz al final del túnel. Pues como se ha filtrado hace algunas horas, el tres veces nominado al Oscar volverá a compartir elenco con Penélope Cruz en un thriller producido por Lionsgate que dirigirá Marc Webb. El filme en cuestión se llamará Day Drinker y supondrá el regreso a Hollywood del de Kentucky, tras los litigios contra su ex mujer Amber Heard. Un juicio mediático y legal que terminaría ganando, pero que antes de iniciarse le costaría su papel tanto en la saga del Wizard World, como en la franquicia Piratas del Caribe. Por suerte, Depp está pudiendo reconducir su carrera y ahora, lo volveremos a ver en un papel relevante casi ocho años después de su villano Grindelwald.

Day Drinker será la cuarta ocasión en la que el actor compartirá pantalla con la de Alcobendas. Primero llegó Blow (2001), después Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) y por último, Asesinato en el Orient Express (2017). Precisamente la primera, fue uno de los primeros papeles internacionales de la ganadora del Oscar. Con quien nunca han coincidido ambos es con el cineasta estadounidense, responsable entre otras producciones de las dos The Amazing Spider-Man que protagonizó Andrew Garfield y de la icónica 500 días juntos. Webb podría tener un 2025 complicado, si como parece, su live action de Blancanieves no funciona a nivel taquillero. No obstante, la diferencia entre sellos no hace que el futuro puesto del director al frente de Day Drinker esté en peligro. Pero ¿de qué tratará esta nueva historia que promete devolvernos la mejor versión del actor de Donnie Brasco en su ya más que demostrada química con la actriz española?

‘Day Drinker’: sinopsis

Según la sinopsis proporcionada, Day Drinker sigue la historia de un camarero de crucero que conoce a un misterioso bebedor diruno, terminando ambos enredados en un mundo criminal y siendo conectados de maneras completamente inesperadas. Webb asume la dirección a partir de un guion que ha escrito Zach Dean, quien por otra parte es el responsable del libreto de propuestas de acción como Fast X y la próxima película de Anya Taylor-Joy, The Gorge. Por lo que seguramente, estemos ante una historia llena de secuencias de acción. Más aún teniendo en cuenta que los productores de John Wick, Basil Iwanyk y Erica lee asumen la posición en los despachos a través del sello Thunder Road.

En el comunicado emitido en el día de ayer, el presidente de Lionsgate Motion Picture Group describió de la siguiente forma el proyecto: «Day Drinker combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos. Todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc (Webb) ni dos actores elegidos con más perfección que Johnny (Depp) y Penélope (Cruz) para dar vida a ese mundo».

Johnny Depp y el boicot de Hollywood

A raíz de su triunfo público y judicial contra Heard, Johnny Depp ha estado regresando poco a poco al celuloide estadounidense y a la primera línea interpretativa de los Estados Unidos. Su papel más reciente fue el de Jeanne du Barry (2018), donde dio vida al rey Francés Luis XV. En la presentación de dicha película en Cannes, el actor aseguró que ya no sentía la necesidad de trabajar en Hollywood y al mismo tiempo, no percibía un «boicot» hacia él por ese motivo. THR fue la primera en informar de la noticia y hasta el momento, se desconoce el resto del elenco, cuando se iniciará su rodaje y por supuesto, tampoco se sabe nada de una fecha aproximada.

A parte de Day Drinker, en 2025 Depp comandará el elenco de la nueva película del cineasta Terry Gilliam. Una comedia fantástica en la que Dios decide destruir la humanidad y sólo Satanás intenta evitarlo todo. Aquí al actor le acompañará un casting ilustre lleno de nombres conocidos como Jeff Bridges, Adam Driver, Jason Momoa y Asa Butterfield. Llevará por título The Carnival at the End of Days.

El próximo año cinematográfico de Cruz no será menos ilustre. Dentro de poco menos de un año aparecerá en el reparto de The Bride! La segunda película como directora de Maggie Gyllenhaal, la cual funcionará como un remake de La novia de Frankenstein, con Christian Bale, Jessie Buckley y Peter Sarsgaard como protagonistas. Todavía sin fecha pero prevista también para el 2025, la actriz se pondrá a las órdenes de Isabel Coixet en Los días del abandono, una adaptación de la escritora italiana Elena Ferrante.