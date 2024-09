Penélope Cruz se confiesa y revela qué pensó de Javier Bardem la primera vez que le vio

Penélope Cruz ha sorprendido a todos al abrirse sobre los aspectos más personales de su matrimonio. La actriz española, conocida por su carácter reservado cuando se trata de su vida privada, ha hablado en esta ocasión sobre temas que rara vez aborda en público, incluyendo detalles de su infancia, su relación con Javier Bardem y su rol como madre. Muy emocionada, ha hablado bastante claro en el canal de YouTube de Jordi Sabaté. «Es un día importante para mí, gracias por dejarme estar en tu casa». Estas palabras reflejaron el respeto y la admiración que la actriz siente por el activista.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Penélope recordó su primer encuentro con Javier Bardem, el hombre que años después se convertiría en su marido. Reveló que, desde el primer momento en que lo vio, tuvo un fuerte presentimiento sobre el futuro que compartirían. «Cuando lo vi por primera vez, supe que íbamos a estar juntos», confiesa al respecto. Este encuentro ocurrió durante el rodaje de ‘Jamón, Jamón’, una película que marcó el inicio de una relación que tardaría años en consolidarse. Penélope explicó que sintió una conexión instantánea con Bardem y, aunque en ese momento no tenía claro cómo se desarrollaría la relación, su intuición le decía que él sería una figura crucial en su vida.

Las palabras que Penélope Cruz le ha dedicado a su marido

La actriz explicó con más detalle aquella experiencia, narrando cómo fue ver a Javier entrar en la sala donde estaban reunidos con el equipo de producción de la película. «Yo le conozco desde hace 33 años», comenta durante su última entrevista. «Cuando él entró en aquella habitación, lo supe. Dije: ‘Aquí está la persona con la que voy a compartir mi vida’». La fuerza de esa sensación la dejó sin palabras en aquel momento, pero con el tiempo, esa intuición se convirtió en realidad. La actriz admitió que no sabe cómo explicar de manera lógica por qué tuvo ese presentimiento, aunque estaba segura de que sería él quien estaría a su lado en el futuro.

Además de hablar sobre su relación con Javier Bardem, también ha compartido recuerdos de su infancia. En este sentido, comentó que fue una niña «difícil» y que muchas veces estaba «en las nubes». Recordó que la apodaban «Antoñita la fantástica» porque solía pasar largas horas imaginando situaciones y creando historias en su mente. «Dicen que me portaba bastante mal, sobre todo los primeros años», mencionó entre risas. A pesar de su carácter travieso, aseguró que siempre fue buena estudiante, aunque admitió que no dedicaba demasiado tiempo a los libros.

La gran pasión de Penélope Cruz durante su infancia

Su pasión por el arte, en particular el baile, fue una constante en su vida desde que era muy joven. Cruz relató cómo la danza clásica jugó un papel importante durante su adolescencia. «Bailé clásico durante 18 años», afirmó, revelando que este esfuerzo lo compaginaba con el teatro y los castings. Sin embargo, no todo fue fácil durante esa etapa de su vida. La actriz confesó que pasó por una crisis de agotamiento físico y mental debido a la intensa rutina que llevaba. «Mi cuerpo y mi mente me dijeron que tenía que parar», declara en un tono bastante serio.

En la entrevista, Penélope también habló con mucho cariño de sus padres, destacando el gran esfuerzo que hicieron por ella y sus hermanos. «Me tuvieron muy jóvenes», declara. Según cuenta, este aspecto siempre le ha hecho sentir una especie de deuda hacia ellos. Especialmente emotivo fue el momento en el que la actriz recordó a su padre, quien falleció a los 62 años. Penélope expresó lo mucho que lo echa de menos y cómo ha marcado su vida. Aunque su padre ya no esté presente, la artista destacó que su madre sigue siendo un pilar fundamental para ella.

Leo y Luna, los grandes tesoros de la actriz

El éxito de Penélope Cruz en el mundo del cine ha sido indiscutible, pero la actriz dejó claro en esta entrevista que su vida personal es igual de importante. Con Javier Bardem, ha formado una familia que la llena de felicidad, y sus hijos, Leo y Luna, son ahora su mayor prioridad. Aunque la fama y el glamour rodean su carrera, mantiene los pies en la tierra gracias al apoyo de su familia.

La entrevista con Jordi Sabaté mostró una faceta más íntima de Penélope, permitiendo a sus seguidores conocerla de una manera más cercana. La actriz, que ha alcanzado el éxito internacional, sigue siendo fiel a sus principios y a las personas que la han acompañado en su camino. La historia de amor entre Penélope y Javier Bardem, que comenzó hace más de tres décadas, es uno de esos relatos que parecen sacados de una película. Afortunadamente tienen que escribir muchos capítulos más, pero ¿qué les deparará el futuro?