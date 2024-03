Sin Jack Sparrow a la vista: La próxima entrega de Piratas del Caribe reiniciará la franquicia

Disney no ha vuelto a producir una entrega de la franquicia Piratas del Caribe desde el 2017. La quinta parte de la saga basada en la popular atracción del parque temático de la marca, llevó por título La venganza de Salazar y por lo que parece, fue la despedida adelantada para Jack Sparrow de Johnny Depp y el resto de personajes insignia de la historia. Una noticia confirmada por Jerry Bruckheimer, quien es el productor ejecutivo de cada una de las películas de la propiedad intelectual, desde el estreno de la cinta original en 2003.

La decisión podría estar ligada a la necesidad de atraer un público todavía más joven, pero en realidad Bruckheimer ha explicado en su reciente entrevista que la razón tiene más que ver con la facilidad de empezar de nuevo, frente a la espera de que se libere la complicada agenda de los actores originales:

“Vamos a reiniciar piratas del Caribe para que sea más fácil de organizar, porque no tienes que esperar a la agenda de ciertos actores”, le contaba el productor al medio ComicBook mientras promocionando el último trabajo de Guy Ritchie en la dirección, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Él no es un cualquiera en esto de volver a levantar franquicias e IP desgastadas, pues junto a Tom Cruise y Paramount Pictures, fue el encargado de llevar a cabo Top Gun: Maverick. Como el mismo conoce, no se sabe demasiado la relevancia de una figura o un actor en una franquicia hasta que se da el paso o el salto definitivo a apostar por un nuevo reparto y personajes. En el caso de Cruise, parece bien claro por los números de Misión Imposible y la épica aventura de aviadores que los fans viven el fenómeno como algo indivisible de la figura de Cruise. “Es difícil saberlo. No lo sabes, realmente no lo sabes. No sabes cómo una saga se une a un actor. Simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes un actor que es icónico y brillante”, sentenciaba el ejecutivo.

Así, el motivo final es por un tema de facilidad para armar el proyecto, porque de este modo no existe esa espera a los actores consolidados. Por tanto, y sin Jack Sparrow (Depp), Will Turner (Orlando Bloom) y Elisabeth Swan (Keira Knightley), la nueva Piratas del Caribe necesitará de una estrella internacional que funcione como un reclamo mundial para las salas y como bien se ha rumoreado, Margot Robbie está en todas las quinielas para protagonizarla.

Piratas del Caribe: Un filón económico para Disney

La primera entrega de Piratas del Caribe supuso una revolución en la estrategia de contenidos para Disney. Hasta entonces, la Casa del Ratón jamás había conseguido rentabilizar tanto un filme inspirado en una de sus atracciones. La apuesta era a todas luces, algo bastante serio. 140 millones de presupuesto que terminaron cosechando 654 millones. La resurrección definitiva del género de aventuras y la fiebre por una temática, que tenía sus claras reticencias para el mercado, como ya demostró el fracaso económico de La isla de las cabezas cortadas. Sin embargo, tres años después, el «arrasa con lo que veas y generoso no seas» adquirió un significado literal con la taquilla de El cofre del hombre muerto: 1066 millones de dólares y una expansión del universo de alta mar. La tercera parte concluía la historia, y a pesar de no romper la barrera económica de la anterior, no se quedaría demasiado lejos con unos más que encomiables 960 millones de dólares.

Por otra parte, aunque cada vez las críticas eran peores, la saga seguía teniendo unos números espectaculares en la taquilla. Piratas del Caribe: En mareas misteriosas recaudó 1046 millones y La venganza de Salazar, consiguió aunar otros 795 millones para las arcas del hogar de Mickey Mouse. En una taquilla que parece reclamar y comparar cualquier fenómeno nostálgico, resulta un poco increíble que Hollywood no vaya a recurrir a sus estrellas para promocionar el regreso del relato piratesco.

Johnny Depp no quería volver

La noticia no le dolerá tanto a los fans del nominado al Oscar, pues el propio Depp descartó regresar a la franquicia después del despido de Disney. La compañía dejó de contar con él tras los escándalos judiciales con su exmujer, Amber Heard. Tras el juicio fue declarado inocente de las acusaciones de maltrato y entonces, surgieron los primeros rumores sobre un posible regreso. No obstante, como ya contó el Daily Mail, fuentes cercanas al actor aseguraron el enfado y completo desinterés de Depp por una posible vuelta: “No importa lo lucrativa que sea la oferta o el cameo, nunca aceptará volver para esta película en particular”.