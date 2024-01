‘The Ministry of Ungentlemany Warfare’: Los malditos bastardos de Guy Ritchie pasan a la acción

Guy Ritchie ha pasado de tener un ritmo de trabajo pausado a una concatenación de películas y ficciones, lo suficientemente seguidas como para no darnos ni un segundo de respiro. Ahora le ha llegado el turno a The Ministry of Ungentlemany Warfare, un filme sobre un grupo de soldado secretos que se enfrentaron a los nazis con métodos muy poco convencionales y de la que ya tenemos un primer tráiler, gracias a Lionsgate.

La cinta, se inspira en el libro de Damien Lewis que recoge casi homónimamente su título, salvo que el material original lleva por subtítulo “How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops”, que en Español significa “Cómo los guerreros secretos de Churchill incendiaron Europa y dieron origen a las operaciones encubiertas modernas”. Una acotación clave para entender lo que para el autor significó este grupo de agentes poco ortodoxos. El propio Ritchie junto a Arash Amel, Paul Tamasy y Eric Johnson han adaptado la novela al guion, a partir de un material que revela documentos recientemente desclasificados que detallaban como tanto el ministro Winston Churchill como Ian Fleming (autor de las novelas de James Bond) creando un comando militar clave que saboteaba a las milicias y altos cargos del Tercer Reich.

El adelanto nos muestra que esta es una especie de Malditos bastardos pero, en vez de Quentin Tarantino, el que está detrás es el director de Lock & stock y RockandRolla. Y es que es el propio genio de Guy Ritchie el que se esconde detrás de ese humor negro y montaje ultrarítmico. En la vida real, esta organización de inconformistas bajo el mandato de Churchill, ayudó a cambiar el rumbo de la guerra con sus tácticas “pocos caballerosas”. Sin embargo, la historia también presenta cierta hermandad entre este grupo de soldados, cada uno especialista (cómo no) en un estilo de combate sobre el campo.

El reparto de ‘The Ministry of Ungentlemany Warfare’

Liderando el filme de Ritchie, encontramos a un Henry Cavill más desatado que nunca. El actor británico marca su segunda colaboración con el realizador, después de que en 2015 protagonizase Operación U.N.C.L.E. con su personaje de Napoleón Solo. El resto del reparto se llena de caras reconocidas con Eiza González, Henry González, Henry Golding, Cary Elwes, Tal Schweiger, Hero Fiennes-Tiffin y Babs Olusanmokun, entre otros.

Para la fotografía, el director ha vuelto a contar con Ed Wild, con quien filmó El pacto el pasado 2023. Se espera que The Ministry of Ungentlemany Warfare está programada para llegar a las salas de cine estadounidenses el próximo 19 de abril. Desgraciadamente en España todavía no tiene una fecha de estreno oficial.

Guy Ritchie expande su universo criminal de canallas

Como ya hemos señalado, Guy Ritchie no va a parar en los próximos meses. Antes de estrenar The Ministry of Ungentlemany Warfare, el londinense mostrará en Netflix su spin-off, The Gentlemen: la serie. Una ficción que nace y hereda lo que vimos en la cinta que el director llevó a los cines en 2019 y que llevaba por título The Gentlemen: Los señores de la mafia.

Pero eso no es todo, en teoría, Ritchie tiene pendiente la llegada a lo largo del año de un filme todavía sin nombre. Pero que reúne a un reparto lleno de estrellas: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Fisher Stevens y el español, Carlos Bardem. En 2025, González volverá a estar presente, no obstante en este caso se rodeará de Natalie Portman, John Krasinki y Domhnall Gleeson en Fountain Of Youth. Un guion que atípicamente no será de él, sino del autor de Scream y Criminales a la vista, James Vanderbilt.

Henry Cavill se recupera de los personajes perdidos en 2023

No es de extrañar que Cavill esté tan contento en el tráiler de esta última cinta de acción. En 2023 seguramente ha vivido una de las etapas más complicadas de su carrera, perdiendo dos papeles a los que guardaba especial cariño y respeto. Hablamos de Superman y del brujo Geralt de Rivia. El primero supuso una salida abrupta debido a la cancelación del Snyderverse por parte de Warner y el segundo llegó, fruto de las discrepancias creativas con Netflix. Por lo que se ha podido saber, al actor no le gustó nada que los creadores de la serie se alejasen tanto del material de los libros originales.

Ahora, estrenará Argylle el próximo 2 de febrero y en el horizonte, protagonizará el remake de Los inmortales en 2025.