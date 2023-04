El director de cine Guy Ritchie cree que Hollywood ha cambiado para siempre debido a la tragedia sucedida en el rodaje de Rust. La cinta producida y protagonizada por Alec Baldwin fue noticia hace un año cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins murió a causa de un disparo real en un ensayo. Como siempre sucede en Estados Unidos cuando se da una tragedia relacionada con la armas de fuego, el debate surgió como un Géiser: ¿Qué sentido tiene seguir rodando con elementos tan peligrosos en la época dorada de los efectos digitales que vivimos?

Son muchos los directores y actores que se posicionaron en contra de usar armas reales en los rodajes. Desde Dwayne Johnson, quien aseguro que su productora nunca volvería a rodar nada bajo ese peligroso procedimiento hasta el realizador Guillermo del Toro, el cuál confesó que llevaba muchos años falseando digitalmente los disparos en sus filmes. Ahora, Ritchie ha asegurado que desde que la directora de fotografía falleciese debido al incidente de Rust, no ha vuelto a utilizar un “arma de fuego real” durante un rodaje.

“Todo eso ha cambiado ahora, todo el juego ha cambiado. No hemos usado un arma real desde el tiroteo de Rust. Así que no había armas reales. Es el primer rodaje que tuvimos, lo cual tengo que decirles, es un tremendo alivio para todos nosotros”, le contaba el realizador de Rockandrolla al medio The Independent. Aparte, el ex de Madonna aseguró que su animadversión por las armas de fuego reales viene de antes, ya que nunca le gustó rodar con ellas en estos entornos:

“No tenía idea de por qué continuamos en la industria con armas de fuego reales. Fue una de esas cosas que todos hicieron, y es un gran alivio, como estoy seguro de que lo es para Jake (Gyllenhaal), tanto como lo es para mí, que no tendremos esa espada colgando sobre nosotros por más tiempo”. El actor de Prisioners aseguró que en The Covenant, la nueva película en la que ha trabajado a las órdenes de londinense, se utilizaron armas de airsoft. Lo que, en cierta medida, premitió una gran libertad creativa de puesta en escena ya que no existía un peligro real de que nadie saliese dañado en las tomas.

The Covenant cuenta la historia de un sargento del ejército rescatado por el intérprete de su pelotón durante la guerra de Afganistán. De vuelta a Estados Unidos, el sargento termina regresando a Oriente medio para salvar a su amigo de los talibanes, devolviéndole de este modo el favor.