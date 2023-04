Retiran los cargos contra Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía de ‘Rust’

Los últimos meses no han sido en absoluto fáciles para Alec Baldwin, y no es para menos. Fue el pasado 21 de octubre de 2021 cuando, en pleno rodaje del western Rust en Nuevo México, el actor disparaba mortalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Un durísimo varapalo que mantuvo al conocido intérprete en un segundo plano y recibiendo ayuda psicológica hasta ahora, que ha podido saberse que la fiscalía de Nuevo México, en Estados Unidos, ha retirado los cargos de homicidio involuntario contra él.

Ha sido en una declaración a The Post donde los abogados del tío de la esposa de Justin Bieber, Luke Nikas y Alex Spiro, han desvelado esta buena nueva, admitiendo estar «satisfechos» por la decisión de desestimación del caso contra su defendido e intentando que se lleve a cabo una «investigación adecuada sobre los hechos y las circunstancias de este trágico accidente», para que así puedan descansar tanto los seres queridos de Halyna como el propio Alec Baldwin, el cual ha estado inmerso durante más de un año en un profundo sentimiento de culpabilidad por lo acontecido.

De esta manera, el equipo de defensa del artista ha conseguido una nueva victoria que se suma a otras muchas que ya habían logrado previamente en contra de la fiscalía de distrito de Santa Fe, como por ejemplo la de quitar a Alec un cargo de portación de arma agravado con el que se reducía la posibilidad considerablemente de que pudiera terminar en prisión al ser encontrado culpable en un proceso que iba a iniciarse de cara a las próximas dos semanas.

No obstante, una gran parte de esta victoria se debe a la caída de la fiscal especial que había sido asignada al caso en cuestión, que no era otra que Andrea Reeb. Sin embargo, su trayectoria resultó ser un tanto problemática para los letrados del actor, que argumentaron que no podía formar parte del Poder Judicial por diversos motivos. Es por ello que se llegó a forzar su dimisión pese a que en un primer momento había anunciado que Alec no había seguido las medidas de seguridad básicas a lo largo del rodaje de Rust: «Tan solo el día del incidente, la evidencia muestra que ocurrieron al menos una docena de actos, omisiones o descuidos, en un corto periodo transcurrido entre la comida y la hora del disparo. Y esto no incluye el uso temerario del arma por parte de Baldwin», señalaba.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora podría decirse que Alec Baldwin se ha quitado un importante peso de encima a la hora de no tener cargos en su contra, aunque ya se declaró a finales de febrero no culpable de los cargos que se le imputaban y fue puesto en libertad bajo una ardua promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo que pudieran cambiar sus versiones frente a la Justicia.