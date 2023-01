Alec Baldwin, acusado de homicidio involuntario por el disparo en el rodaje de ‘Rust’

La pesadilla en la que se vio inmerso Alec Baldwin hace poco más de un año parece no tener fin. Era el pasado 21 de octubre de 2021 cuando, durante el rodaje de Rust, el actor ensayaba una escena en el rancho Bonanza Creek del municipio de Nuevo México de Santa Fe en la que un revólver se activaba de la manera más sorprendente, sonando un disparo que minutos más tarde acababa con la vida de la camarógrafa y directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, además de haber herido a Joel Souza, el director de la grabación en cuestión. Un durísimo varapalo por el que el intérprete en cuestión no ha levantado cabeza en todo este tiempo, sintiéndose en cierto modo culpable por haber quitado la vida a su compañera, aunque ese no fuera en ningún caso su objetivo.

No obstante, gracias a la ayuda del tratamiento psicológico que recibió, el artista pudo poco a poco volver a la normalidad e incluso dar la bienvenida a su séptimo hijo durante el pasado mes de septiembre. Sin embargo, esta aparente felicidad se ha visto eclipsada cuando la fiscal jefe de Santa Fe, Mary Carmack-Alwies; en compañía de la fiscal especial Andrea Reeb, han anunciado en un comunicado la imputación de Baldwin por homicidio involuntario al ser él quien propició el disparo que acabó en cuestión de instantes con la vida de Halyna Hutchins. Por si fuera poco, el intérprete no sería el único imputado, sino que también la encargada de la armería, Hannah Gutierrez Reed cobraría un papel fundamental; además del asistente de director, David Halls, que en su día ya se declaró culpable de homicidio involuntario por haber usado de manera negligente el arma que causó la peor de las situaciones.

Un pacto extrajudicial que ha ido más allá

Cabe destacar que, en octubre de 2022, Alec Baldwin consiguió llegar a un acuerdo extrajudicial con la familia de la fallecida por una cantidad de dinero que aún no ha podido saberse con detalle y con el único fin de librarse de ir a juicio. Sin embargo, realmente era la Fiscalía de Nuevo México la que tenía la última palabra y a la que poco le ha importado este pacto entre ambas partes, considerando al actor culpable por homicidio involuntario.

Además, este no habría sido el único movimiento que el intérprete ha formulado para limpiar su nombre de ciertas acusaciones que él considera erróneas. En su día, también interpuso una demanda contra varios miembros del equipo de Rust encargados del arma de la tragedia, mientras que la autora de la llamada a las autoridades, Mamie Mitchell, actuó en líneas judiciales contra el artista y otros compañeros por haberle causado la situación cierto «estrés emocional».

Sea como fuere, ahora a Alec no le quedará más remedio que enfrentarse a un juez para seguir firme en su postura a la hora de negar su responsabilidad en la muerte de Halyna Hutchins, alegando que jamás debería haberse permitido la entrada de munición real en el lugar donde iba a llevarse a cabo el rodaje de Rust.