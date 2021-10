El pasado viernes 22 de octubre se dio la tragedia en un ensayo del rodaje de Rust. Al actor y productor del film Alec Baldwin le dieron una de las pistolas que había entre el atrezo de arsenal bajo el grito de “Cold Gun” (pistola fría), término que significa que el arma esta descargada de munición real. Después de declarar, horas después del suceso se podía ver a Alec Baldwin visiblemente destrozado por lo ocurrido. Ahora podemos saber, gracias a unas declaraciones al diario The sun que Anatoly Androsovych exculpa de todo al actor de la muerte de su hija, la directora de fotografía Halyna Hutchins.

“Aún no nos podemos creer que Halyna está muerta. Su madre está perdiendo la cabeza por el dolor. Pero no considero a Alec Baldwin responsable. Los responsables son los que manejaban las armas”, señalaba Androsovych al diario británico. El ayudante de dirección David Halls fue el que le pasó la pistola a Baldwin, pero la persona encargada tanto de la seguridad como del mantenimiento de las armas era Hannah Gutiérrez, la auténtica responsable. Esta es la hija de uno de los mayores maestros armeros de la industria Hollywoodiense, Thell Reed. Gutiérrez no sólo había demostrado no tener experiencia en el campo, sino que anteriormente ya había cometido alguna que otra negligencia.

La hermana de Halyna Hutchins, Svetlana también ha declarado disgustada, reclamando que se estudie el caso hasta que se puedan establecer una responsabilidad sobre el accidente mortal: “¿Cómo se permitió esta negligencia en un grupo de profesionales?”. Adelantándose a las polémicas la productora ya inició una investigación privada, pero los fallos de seguridad anteriores ya han salido a la luz. Retrasos en los pagos, incumplimiento del protocolo COVID y lo más alarmante de todo, el arma que disparó Baldwin ya falló tres veces días antes.

Su marido, Matt Hutchins tuvo unas palabras tras el fallecimiento: “Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para expresarlo con palabras”. La directora de fotografía deja también un niño de nueve años que reside en el país natal de la familia, Ucrania.