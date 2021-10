El viernes pasado una tragedia sacudió a la industria del cine en Hollywood. La directora de fotografía Halyna Hutchins moría de un disparo por arma de fuego en el rodaje de Rust, película en la que el director Joel Souza fue herido gravemente, pero del que ya se está recuperando. Fue Alec Baldwin quien disparó el arma, pero ¿cómo puede suceder algo así en una historia ficticia? The Hollywood Reporter ha hablado con varios expertos que han trabajado durante muchos años en la seguridad de los rodajes.

Las armas, en las producciones hollywoodienses se llevan utilizando desde prácticamente el inicio de su historia. Las pautas de seguridad con las armas de fuego son muy claras: la munición real, evidentemente no debe usarse ni llevarse al set. Entonces ¿cómo es posible el accidente que se vivió con Alec Baldwin en el centro de todas las miradas?

Estas fotografías del actor Alec Baldwin, tras disparar accidentalmente un arma mortal, pasan automáticamente a la historia. Lamentamos mucho su terrible momento y el de las personas que perdieron a su ser querido en el accidente. pic.twitter.com/W4BlAJc75d — Gon Curiel (@GonCuriel) October 22, 2021

El maestro de armaduras y armas Bryan W. Carpenter es muy claro con la primera regla sobre la utilización de armamento en el set: “Número uno, siempre trate todas las armas como si estuvieran cargadas, no las trate como accesorios”. La siguiente parece ser también de sentido común, pues habla de no poner los dedos sobre el gatillo ni apretarlo hasta que se esté listo para el momento del disparo. En teoría, según Carpenter con las dos siguientes ya no tendría por qué suceder ese tipo de accidentes; nunca apuntar a nadie que pueda resultar herido y estar atento a lo que está delante, detrás y en todos los lados.

El experto armamentístico cree que la muerte de Hutchins sucedió por culpa de no haber seguido las reglas número 1 y 3. En España se utilizan armas de fogueo para luego en posproducción editar ese disparo y hacerlo real. En cambio, en Estados Unidos las armas son reales, pero se utilizan salvas, como cuando los militares disparan al cielo en un homenaje, desfile o entierro.

La pistola fría

Las investigaciones sobre el incidente que se han podido saber con el paso del tiempo sitúan el suceso en un ensayo en el que gran parte del equipo eléctrico y técnicos se habían marchado. El ayudante de dirección le dio una de las armas del atrezo que habían en el set y se la dio a Balwin diciento “Cold gun” (pistola fría), es decir un arma que no lleva munición real. El actor disparo a la directora de fotografía en el pecho y a Souza, el director en el hombro.

Variety señaló que los detalles de la investigación están rodeando ahora a la producción, pues parece que el bajo presupuesto llevó a que se incumpliesen varias normas de seguridad y también varias medidas antiCOVID. Por otro lado, fuentes anónimas a Los Angeles Times aseguraron que ya se habían producido al menos tres fallos en la pistola de utilería antes del accidente mortal.