El mundo del cine sigue absolutamente consternado por el triste acontecimiento, sucedido en Nuevo México, en el que Alec Baldwin mató accidentalmente a una compañera. El último en dar su opinión al respecto ha sido un Pedro Almodóvar bastante impactado por tal infortunio. El manchego ha querido mandar un mensaje de apoyo a su compañero, a quien considera inocente de este homicidio involuntario. Al margen de esto, también se muestra contento de la buena evolución que lleva su último film.

Almodóvar se ha dejado ver por el concierto de Kiki Morente en el Café Berlín de Madrid. Allí, además del cantante y Sara Carbonero, ha copado buena parte de atención la intervención del director de cine español, que ha querido dedicar unos breves minutos a hablar con los medios de comunicación.

El accidente por el que Alec Baldwin disparó una pistola cargada contra la directora de fotografía, Halyna Hutchins, y que hizo que hiriese al director, Joel Souza de Rust, la película que está rodando, ha paralizado a la industria cinematográfica. Pedro Almodóvar tiene muy claro que en ningún caso ha sido responsabilidad del tío político de Justin Bieber. Saca la cara por él y apunta a otras personas: «Eso es terrorífico, aquí eso no ocurre porque las pistolas que utilizamos son pistolas que no funcionan, alguien ha cometido un error enorme, que no es él, cargando esa película porque en los rodajes no se utilizan pistolas de verdad, es una cosa muy rara, lo están investigando, es muy raro», reflexiona.

Con el rodaje parado, las autoridades policiales se afanan en esclarecer qué sucedió en el set de rodaje. La última hora e informaciones apuntan a la figura de David Halls, asistente de dirección de la película. Él habría sido quien habría facilitado el revólver con el que Alec Baldwin disparó. El arma estaba dentro del pack que había preparado la armera de la producción, Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años. Halls exclamó «¡Pistola fría!» -sin munición- antes de dársela a Alec. Así lo especifica la orden de registro firmada por un juez de Santa Fe y publicada por Associated Press.

Pedro Almodóvar más allá de Alec Baldwin

El director albaceteño también ha querido hablar de otros asuntos que le atañen. El más propio es el transcurso que está llevando su última película, Madres Paralelas, que tiene como protagonistas a Penélope Cruz y Milena Smit. «Bueno, va bien», dice tímidamente Almodóvar. Pero lo cierto es que el ritmo no está nada mal: 1.517.948 euros de recaudación y 238.295 espectadores han acudido al cine a verla en dos semanas en cartel, según datos recogidos por Cineconn.es.

Sobre su experiencia viendo en director a la nueva ilusión de Sara Carbonero, el cineasta asegura que es «digno sucesor del padre». Esta era la primera vez que lo veía en vivo: Sí y ver a los dos hermanos era una emoción increíble, yo conocía al padre, el disco es muy accesible, aunque es muy original, y va a funcionar muy bien», ha dicho.