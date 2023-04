Mickey De Hara demanda a Guy Ritchie por el guion de ‘The Gentlemen’

Mickey De Hara ha sido un colaborador habitual en la carrera de Guy Ritchie como cineasta. Habitualmente en el puesto de productor ejecutivo, su pasado delictivo de posesión de estupefacientes y su contacto con el ambiente criminal londinense ayudaron seguramente mucho, a dar ideas para que el director escribiese esas historias sobre gánsteres a las nos tiene tan acostumbrados. Sin embargo, según una información de Variety, esta prolífica alianza habría llegado a su fin con una demanda de De Hara por el guion de The Gentlemen.

El medio norteamericano cuenta que De Hara obtuvo un encargo de Ritchie para escribir la secuela de RocknRolla, siendo la marihuana el centro de una segunda parte que volvería a basarse en las experiencias personales pasadas de De Hara. Este le entregó el material a Ritchie, pero hace cinco años el realizador le aseguró que la continuación de la historia no se produciría por lo que prefería centrar sus esfuerzos en nuevos proyectos. Sin ningún tipo de confrontación, entonces De Hara dio por buenos los deseos de su aliado, hasta que se topó en el cine con The Gentlemen. Según el guionista, la historia estrenada en 2019 está basada en el panfleto que escribió para RocknRolla 2, con escenas calcadas directamente de sus escritos. De hecho, en el guion de De Hara, había un personaje que tenía una banda similar a la que el personaje de Col Farrell interpretaba en el filme.

Variety informa que De Hara le escribió a Ritchie exigiendo una explicación y que estos se reunieron para charlar sobre el tema. Al final, en ese encuentro no se llegó a ningún tipo de acuerdo puesto que el guionista exigió su cupo en el material de The Gentlemen, algo que Ritchie y su equipo no le concedieron. Lo único a lo que sí que accedió el director de Lock & Stock fue en darle crédito en otro futuro filme, aunque no tuviese nada que ver con su trabajo. El medio asegura que De Hara “no tiene intención de pedir crédito por un trabajo que no ha hecho”.

La reclamación de la autoría por parte del demandante es de 250.000 dólares, además de una parte de los beneficios que obtuvo la película. Esto último no es baladí, ya que el regreso de Ritchie al género criminal ha sido uno de los filmes más exitosos de su carrera, el cual además contará con una serie que expandirá la historia.