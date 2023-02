Según Guy Ritchie, ‘Sherlock Holmes 3’ depende de Robert Downey Jr

Guy Ritchie es conocido por tener un estilo de dirección basado en el montaje dinámico, seguido de personajes carismáticos que conviven en los bajos fondos londinenses. Sin embargo, el título más conocido del británico es la adaptación de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law. Una cinta de 2009 que en 2011 recibió la secuela Sherlock Holmes: Juego de sombras, la cual dejaba un final abierto claramente, a una tercera parte. Ahora, más de una década después se habla de una continuación con Ritchie de nuevo a los mandos, aunque eso sí, según el realizador que se filme o no el nuevo largometraje depende del intérprete de Iron Man.

Durante una entrevista con Collider, el periodista Wintraub le preguntó a Guy Ritchie por la esperada continuación, si era algo plausible o una ocasión perdida. A lo que el responsable de Snatch, cerdos y diamantes y Lock & Stock echó balones fuera a que es una decisión que está en manos del actor nominado al Oscar: “Bueno, honestamente, dejé esto en manos de Robert (Downey Jr.). Así que Robert quería estar a cargo de esto. La pelota está en su cancha, por lo que está a cargo del guion, está a cargo de todo. Yo me he alejado de eso hasta que haya un momento para que me involucre”.

Esto es lo que sabemos de Sherlock Holmes 3

Como hemos dicho ya, ha pasado una larga temporada desde que pudiésemos ver a la dupla de investigadores enfrentarse a Moriarty en los albores de la Primera Guerra Mundial. Sherlock Holmes 3 se anunció por primera vez por parte de Warner Bros en 2011, sin embargo, en 2019 la major señaló que el director detrás de la tercera parte sería Dexter Fletcher. A pesar de ello, la pandemia del COVID-19 neutralizó todas las opciones de ver actualizada la franquicia. La saga es un proyecto a gran escala para la distribuidora. La primera aventura cosechó 524 millones de dólares en todo el mundo, mientras que su secuela recaudó 543,4 millones.

En teoría, Sherlock Holmes 3 está en preproducción y depende casi en exclusiva de la agenda de Downey Junior. El actor neoyorquino tiene por delante varios estrenos, entre ellos el de la última historia de Christopher Nolan, Oppenheimer. El reparto del regreso de los personajes de Arthur Conan Doyle que ha sido confirmado incluye a Junior y a Law, pero también a Eddie Marsan como el Inspector Lestrade como a Jared Harris como el villano Profesor James Moriarty.