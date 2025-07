Éste es el peor café del supermercado según la OCU

En España, el café es mucho más que una bebida. Para muchas personas se trata de una rutina diaria para arrancar el día, o también porqué no, la excusa perfecta para una pausa o para quedar con alguien y pasar el tiempo. Está presente en casi todos los hogares, y no es raro que forme parte de múltiples momentos del día, desde el desayuno hasta las tardes de sobremesa. Por ello resulta muy importante saber si el café que estamos tomando es de calidad y no sólo cuál es el mejor de todos, sino también cuál está considerado el peor café según expertos como la OCU.

Con tantas marcas y variedades en el supermercado, es fácil perderse entre opciones que prometen mucho, pero no siempre cumplen. Para despejar dudas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio comparativo con 37 marcas de café, analizando desde el sabor hasta la calidad de los granos, pasando por el aroma y la experiencia sensorial en general. Y el resultado ha dejado algunas sorpresas. Mientras que ciertas marcas han conseguido destacar por su excelente relación calidad-precio, otras no han salido tan bien paradas. En el extremo menos favorecido de la lista, el estudio ha identificado cuál es el peor café del supermercado, una elección que ha generado cierta polémica entre los aficionados a esta bebida tan querida.

Éste es el peor café de supermercado según la OCU

Entre todas las opciones analizadas por la OCU, el café que ha obtenido la puntuación más baja ha sido Fortaleza Descafeinado Forte en cápsulas. Este producto no ha convencido al panel de expertos que participó en las pruebas sensoriales, que lo han penalizado especialmente en aspectos como el sabor y el aroma. Según el análisis, estas cápsulas ofrecen una experiencia poco satisfactoria para los consumidores exigentes, y resultan ser una opción prescindible dentro del amplio abanico de cafés disponibles.

La principal crítica gira en torno a su escasa intensidad y un perfil de sabor plano, carente de matices, algo que suele valorarse muy negativamente entre los verdaderos amantes del café. A esto se suma que, al tratarse de un descafeinado en cápsulas, arrastra algunas de las limitaciones propias de este formato: un precio más elevado, una menor frescura y, en muchos casos, una calidad de grano inferior.

Y en el extremo contrario, la OCU señala que el mejor café de todos, ganando en sabor, aroma y en calidad, se encuentra el café molido Auchan que vende Alcampo. Un café excelente que obtiene en el estudio, una puntuación de 77 sobre 100.

Las claves para elegir un buen café

Ante tanta variedad, saber cómo elegir el mejor café es clave para acertar con la compra. Uno de los primeros factores a tener en cuenta según la OCU, es el formato: el café en grano suele ser la opción más fresca, ya que permite molerlo justo antes de prepararlo y adaptar la molienda al método que se utilice. Por su parte, el café molido es más cómodo, pero pierde aroma más rápidamente. Y las cápsulas ofrecen practicidad, aunque muchas veces sacrifican sabor y encarecen el coste por taza.

El origen del café también es determinante. No sabe igual un café de Costa Rica, con notas más ácidas y vivas, que uno de Brasil, donde predominan los toques a nuez y chocolate. Colombia ofrece perfiles suaves y afrutados, mientras que Etiopía es famosa por sus aromas florales. A esto se suma el tipo de tueste: los cafés de tueste claro son más afrutados, mientras que los oscuros resultan más amargos y con sabores tostados más intensos.

Otro aspecto fundamental es la molienda, que debe adaptarse al tipo de cafetera: cuanto más fina, mejor para espresso; más gruesa, para prensa francesa. Y no menos importante, el precio: según la OCU, no siempre lo más caro es lo mejor. Existen opciones muy económicas que ofrecen una calidad más que aceptable, por lo que conviene comparar sin prejuicios y leer bien las etiquetas.

Beneficios reales del café

Más allá del gusto, el café también ofrece beneficios para la salud, siempre que se consuma con moderación. Su componente más conocido, la cafeína, actúa como un estimulante natural que empieza a hacer efecto entre los 15 y los 45 minutos después de tomarlo, y puede prolongarse hasta cuatro horas. Por eso es ideal para empezar el día o combatir el cansancio en momentos puntuales. Pero el café es mucho más que cafeína: también contiene antioxidantes, vitaminas y minerales que lo convierten en un aliado frente a ciertas enfermedades.

El consumo regular y moderadode café se ha relacionado con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, mejora la salud del corazón y puede tener efectos protectores contra enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Además, estimula la actividad cerebral, mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir los radicales libres responsables del envejecimiento celular. También se ha observado que puede favorecer la salud del hígado, e incluso contribuir al rendimiento físico durante el ejercicio.

Tomar café no sólo despierta, sino que también puede ayudar a reducir el dolor de cabeza esporádico, mantenerse alerta en momentos críticos y prevenir la insuficiencia cardíaca cuando se toma con responsabilidad. Sin duda, una bebida con más bondades de las que a veces se le reconocen, aunque importante será como decimos, un consumo moderado y además, seguir las pautas de la OCU para elegir siempre el mejor de todos.