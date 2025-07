Joaquín Prat explota contra la okupación: «Este país es un auténtico cachondeo»

Este viernes 18 de julio, Joaquín Prat ha explotado en el directo de Vamos a ver después de un equipo del programa de Telecinco acudiese al barrio de la Salut, en el que los vecinos piden soluciones urgentes porque pasan miedo en sus calles, concretamente en una donde conviven con dos edificios ocupados por gente violenta que no les dejan ni dormir. “Me han tirado de la puerta abajo literalmente y eso me ha producido una inseguridad, un pánico impresionante” ha dicho una de las vecinas. El presentador de Mediaset, ante todos los testimonios, ha explotado y ha dicho: «Este país al respecto de este fenómeno es un auténtico cachondeo. Este es el pan nuestro de cada día, lo comentamos todos los días en el programa».

Los vecinos de un barrio de Badalona, en Barcelona, necesitan que les den soluciones urgentes porque pasan miedo en sus calles, concretamente en una donde conviven con dos edificios ocupados por gente violenta que no les dejan ni dormir.

Vamos a ver se ha trasladado hasta el lugar y ha hablado en directo con los vecinos afectados que cuentan por que están pasando y confiesan que tienen mucho miedo por todo lo que está ocurriendo con los okupas.

Rosa, una de las perjudicadas, que ha decidido narrar su testimonio y cómo, en una ocasión estos okupas intentaron entrar en su casa: «Me han tirado de la puerta abajo literalmente y eso me ha producido una inseguridad, un pánico impresionante. Ahora se han dedicado a pelearse toda la noche entre ellos. No sé si es por tema de droga, por tema de sexo o por tema de qué, pero pasan la noche entera peleándose mi puerta. Ayer amaneció llenita de sangre».

»Las peleas no dejan dormir. Aporrean la puerta y a esa hora se oye todo. Suben por la reja como si fuesen indios», afirma otro de los vecinos, que se muestra muy molesto con la situación.

Otra de las vecinas revela lo que los Mossos les han pedido: »Dicen que no nos metamos con ellos porque son personas muy conflictivas y que tengamos cuidado». Joaquín Prat, el presentador de Vamos a ver, ha dicho con ironía: «Qué tranquilizador», a lo que la vecina ha continuado diciendo:»Me llama la atención que las fuerzas de seguridad, que deberían defendernos, me digan a mí que yo no trate de tener una relación cordial con ellos, me parece genial. En reiteradas ocasiones todos los vecinos hemos tratado de ponernos en contacto con la alcaldía. Hemos tenido respuesta, no la que nos hubiera gustado, pero el alcalde sé que está pendiente del tema, pero él alega que las leyes no lo ayudan a resolver esta situación».

Además, otra de las vecinas se muestra muy afectada: »Tengo miedo, ahora mismo estoy nerviosa, no sé por qué nos merecemos nosotros que vivamos así. No podemos vivir tranquilos ni estar tranquilas por la noche ni nada con los escándalos que nos lían».

Joaquín Prat estalla

Ante todos estos testimonios, Joaquín Prat estalló: «Este país al respecto de este fenómeno es un auténtico cachondeo. Este es el pan nuestro de cada día, lo comentamos todos los días en el programa».

Otra de las personas que se encontraba en el directo de Vamos a ver no ha podido contenerse: «¡Qué vergüenza! El alcalde que se espabile un poquito y que nos arregle las cosas». Prat ha dicho entonces: «Albiol ha sido un alcalde muy combativo con la okupación, debe ser que como estamos en julio están más cortos de efectivos»