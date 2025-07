Ver para creer: un jubilado de 78 años obligado a volver a trabajar para pagar las facturas de agua de sus okupas

La libertad con la que actúan los okupas en España ha provocado que los vecinos se harten y empiecen a tomarse la justicia por su mano. Puede parecer una decisión extrema, pero viendo casos como el de Federico Álvarez llegan a entenderse.

Federico es un jubilado mallorquín de 78 años que dedicó toda su vida al servicio en hospitales. A su edad se había ganado un descanso, pero por culpa de los okupas ha tenido que volver a trabajar.

Su caso lo ha desvelado el periódico Menorca-Es diari y pone los pelos de punta. Él no puede cortarle los suministros y los okupas gastan más de 1.000 euros todos los meses en agua.

Un jubilado de Menorca obligado a trabajar por las facturas de sus okupas

Federico Álvarez es el nombre de este pobre anciano, que dedicó décadas al servicio público en hospitales de Manacor y Son Dureta. Cuando pensaba que era el momento de la jubilación, le ha tocado ponerse manos a la obra.

Hace un año heredó una vivienda, pero fue okupada y desde entonces su vida se ha convertido en un auténtico calvario. La situación es totalmente surrealista.

No sólo es que esté teniendo que pagarle las facturas a los okupas, sino que el gasto en suministros que hacen es enorme, lo que podría insinuar un uso ilícito de los recursos.

Por ejemplo, la última factura del agua que ha pagado ha alcanzado los 1.350 euros. Por comparar, antes de la okupación pagaba apenas 30 euros trimestrales.

Poco después pasó a ser de 154 euros, después a 215 euros y ahora se ha disparado hasta esas cifras astronómicas. Federico ha ironizado sobre el tema: «Si todo sigue así, el municipio de Sant Lluís se quedará sin agua y yo con los bolsillos vacíos».

Obviamente, con un gasto tan alto la pensión de jubilación no es suficiente para pagar las facturas y en España está prohibido cortarle los suministros a los okupas, ya que podrían acusarte de coaccionarlos.

«Es inaceptable, he tenido que volver a trabajar porque no sé cómo va a terminar esto», denuncia el anciano de 78 años.

La lucha de un anciano contra los okupas: se niega a pagarles por irse

Federico vive atrapado en un bucle legal. Espera el juicio desde hace casi un año mientras los okupas campan a sus anchas. De hecho, esto podría acabar costándole la salud. «La cabeza no para de darme vueltas y cuando consigo dormirme, me suena el despertador», explica con angustia.

Intentó buscar soluciones. Contactó con el Ayuntamiento de Sant Lluís y con el gerente de Aigües Sant Lluís denunciando un «hiperconsumo irresponsable de agua por quienes okupan ilegalmente el apartamento». Sólo recibió respuesta del gerente. De las instituciones, silencio.

Pese a que las instituciones no le apoyan y que los okupas conocen la ley y la utilizan, Federico sigue confiando en los jueces para poder acabar recuperando su propiedad.

Por ello, no está dispuesto a aceptar los chantajes de los okupas: «No voy a pagar por echarlos de mi propia casa, me niego. Yo confío en los jueces, aunque hay muchas denuncias y están saturados».