Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU), ha indicado este martes, 5 de agosto, que está barajando cuatro nombres como posibles candidatos a sustituir a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal (Fed). El Ejecutivo estadounidense ha precisado que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no se encuentra entre los potenciales sucesores porque no está interesado en el puesto.

«Bueno, me encanta Scott, pero él quiere quedarse donde está», ha anunciado Trump durante una entrevista con la cadena CNBC, añadiendo que el secretario del Tesoro está haciendo un gran trabajo y «quiere seguir haciendo lo que hace». «No lo quiere. Le gusta ser secretario del Tesoro». «Anoche le pregunté si esto es algo que desea. No. Quiero quedarme donde estoy. De hecho, me dijo: Quiero trabajar contigo. Es un gran honor», ha comentado Trump.

Una vez descartado Bessent, el presidente estadounidense ha asegurado que maneja cuatro potenciales candidatos, incluyendo el exgobernador Kevin Warsh y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y asesor clave de Trump, quienes se han mostrado públicamente a favor de recortar los tipos de interés.

«Ambos Kevins son muy buenos y hay otras personas que también lo son» ha afirmado Trump. «A los dos Kevins les va bien y tengo otras dos personas que también lo hacen bien. Al final, hay mucha gente cualificada», ha reiterado Trump. «Creo que será una de las cuatro personas», ha explicado.

El pasado viernes, Adriana Kugler anunció que dejaría su puesto en la junta de gobernadores de la Fed, cuyo vencimiento estaba previsto hasta enero, lo que ofrece a Trump una oportunidad anticipada de influir en la política monetaria del banco central al elegir un reemplazo que se alinee con su preferencia por bajar los tipos.

La Fed frente a Trump

La Fed no cedió a la presión de la Administración Trump y mantuvo los tipos de interés entre el 4,25-4,50%, desestimando, por quinta vez, las intenciones del Ejecutivo estadounidense. En este sentido, el Comité de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) liderado aún por Powell, continúa inalterable a pesar de las amenazas del Gobierno de EEUU y el empeoramiento de algunos indicadores económicos.

En esta misma reunión se produjo por primera vez, desde 1993, el desacuerdo por parte que dos miembros respecto a la decisión de la Reserva, un hecho histórico que ha mostrado la fragmentación interna de la entidad. Powell aseguró que los aranceles aún no han golpeado a la economía estadounidense, pero tampoco ha dado pistas acerca del próximo movimiento de la Fed en septiembre. La Fed, según el presidente, «no tomará decisiones con antelación».