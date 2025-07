Desde que uso este combo de maquillaje de Mercadona todos me preguntan qué me he hecho: ligero y natural para el día a día

Cuando se trata de encontrar un bonito maquillaje para el verano, solemos elegir siempre productos que nos aporten frescura y jugosidad a la piel. Y eso es precisamente lo que ha logrado Mercadona con Summer Cocktail, su nueva colección de maquillaje para esta temporada y que ya arrasa en sus tiendas. Una colección de la que tal vez has oído hablar por productos que ya son virales como su Lip Tint, pero que se compone de mucho más y seguro que no vas a querer dejar escapar nada.

La nueva colección de maquillaje de Mercadona, tiene la capacidad no sólo de sorprender con sus tonos, sino que además estos se convierten en algo imprescindible si deseas lograr los mejores looks de maquillaje este verano. Desde que la puse a prueba todo el mundo me pregunta por el iluminador que llevo o por el mencionado tinte de labios, que también aplico en las mejillas. Una colección que ya comienza a agotarse y de la que te ofrezco ahora todos los detalles para que sepas de qué se compone exactamente, cómo usar cada producto y de este modo, poder lucir un maquillaje de diez en tus vacaciones.

La nueva colección de maquillaje de Mercadona por la que todos preguntan

Summer Cocktail, el nuevo combo de maquillaje de Mercadona para este verano es una propuesta fresca y luminosa que parece haber embotellado la luz de un atardecer junto al mar, transformándola en texturas ligeras, tonos cálidos y brillos naturales. Ideal para el día a día, para sentirte radiante sin excesos.

Inspirada en los tonos del cielo cuando el sol empieza a esconderse y en la frescura de un cóctel tropical, esta colección de maquillaje no sólo embellece, sino que te conecta con esa sensación de bienestar veraniego que todos necesitamos un poco más a menudo. Lo mejor es que su uso es tan fácil y su efecto tan favorecedor, que probablemente más de una persona te preguntará ¿qué te has hecho? sin sospechar que el secreto está en unos cuantos toques bien dados.

Pero Summer Cocktail no es sólo una línea de maquillaje, sino que es también una experiencia sensorial. Desde el diseño de los envases, que recuerdan a zumos veraniegos, hasta los aromas y texturas, todo está pensado para acompañarte en esos días largos y cálidos en los que menos es más. Conozcamos ahora uno a uno, cada producto.

Sunset Bronzer

Este polvo bronceador compacto es perfecto para conseguir ese efecto de piel besada por el sol, sin cargar el rostro. Su fórmula ligera se difumina con facilidad y permite modular la intensidad. El tono, que va de un marrón tostado a un dorado suave, se adapta a diferentes tipos de piel, dejando un acabado cálido, natural y saludable. Es ideal para aplicar en mejillas, frente y puente de la nariz. ¿El resultado? Un rostro con dimensión y color, como si acabaras de volver de un paseo por la playa. El precio es de 6 euros.

Gold Bronzer

Este aceite corporal con microdestellos dorados es una auténtica joya para las piernas, los brazos o incluso el escote. Tiene una textura fluida que se absorbe enseguida, dejando la piel suave, luminosa y con un sutil perfume tropical que te transporta directamente a una tarde junto al mar. Lo mejor es que no deja sensación grasa y, gracias a su fórmula hidratante, puedes usarlo incluso después de la ducha como toque final para tu piel. El precio es de 7 euros.

Sunset Highlighter

Si hay un producto que realmente aporta ese efecto de buena cara inmediato, es el iluminador compacto Sunset Highlighter. Con una textura ultrafina y un acabado modulable, se funde con la piel al instante sin dejar partículas gruesas. Los tonos, que van del champagne dorado a un perla cálida, son perfectos para realzar pómulos, arco de la ceja o el lagrimal. Ideal para quienes buscan ese brillo saludable sin parecer que llevan glitter. El precio es de 6 euros.

Lip Oil

El Lip Oil de la colección Summer Cocktail se ha convertido en un favorito instantáneo. Es un aceite labial con acabado brillante y un aroma irresistible a mango tropical. Hidrata, suaviza y deja un reflejo perlado muy favorecedor. Se puede aplicar solo o sobre un labial para darle un efecto más jugoso. Es el toque perfecto para llevar en el bolso y reaplicar a lo largo del día sin preocuparte por los retoques. El precio es de 4,50 euros.

Lip & Cheek Tint

Este tinte para labios y mejillas es tan versátil como fácil de usar. Su textura líquida y ligera permite una aplicación rápida con los dedos, logrando un rubor rosado natural que da vida al rostro al instante. El color es modulable: puedes aplicar una sola capa para un efecto sutil o repetir para intensificar. Lo mismo ocurre en los labios, donde deja un efecto labio mordido muy favorecedor y duradero. Es el típico producto que una vez pruebas, ya no falta en tu neceser. El precio es de 5 euros.

¿Qué te parece la colección? Lo más especial de Summer Cocktail es que no se limita a embellecer: transmite sensación de bienestar, ligereza y alegría. Está pensada para quienes buscan un maquillaje que se integre con su piel, que no la esconda, y que refleje ese brillo que nace desde dentro cuando nos sentimos bien. Además, todos los productos tienen precios accesibles y están disponibles en la sección de perfumería de Mercadona, así como en su tienda online.