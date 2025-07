Esto es lo que Javier Bardem opina de los estadounidenses y no va a gustar: «Con todos mis respetos

El actor Javier Bardem acaba de recibir una buena noticia ya que ha obtenido su primera nominación a los Premios Emmy debido a su trabajo en la serie de Netflix Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez. Un nuevo éxito para su carrera ya que su interpretación del padre de estos violentos hermanos ya le valió también la nominación al Globo de Oro hace unos meses y esta serie no le para de dar alegrías. Tendremos que esperar al próximo 14 de septiembre para saber si el actor español obtendrá el premio en la 77ª edición de estos galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. Pero el actor español, a pesar de ser uno de los nominados a estos premios que reconocen la excelencia de su industria del cine, ha explicado que con todos sus respetos no pertenece a la cultura americana. Una afirmación que no va a gustar seguro a los espectadores americanos.

El actor Javier Bardem y la actriz Penélope Cruz tienen dos hijos en común y la familia ha fijado su residencia en España, aunque tengan que pasar largas temporadas en Estados Unidos durante los rodajes. Aunque, el actor ha trabajado en producciones internacionales como Collateral (2004) de Michael Mann o No es país para viejos (2007) de los hermanos Coen y, además, acaba de coprotagonizar la película F1: La película con nada más y nada mes que con el actor Brad Pitt, está claro que por ahora sigue considerando que sus raíces cinematográficas están en España.

Su gran vinculación con el cine español

Hay que tener en cuenta que la familia del actor siempre ha estado vinculada al cine español: su tío era Juan Antonio Bardem, un conocido director que alcanzó el éxito con películas como Muerte de un ciclista (1955) o Calle Mayor (1956) y su madre Pilar Bardem, una actriz muy conocida por su trabajo en el teatro, el cine y la televisión.

Sus primeros éxitos en nuestro cine llegaron de la mano del director Bigas Luna con el que trabajó en películas como Las edades de Lulú (1990), Jamón, jamón (1992), que protagonizó con una joven Penélope Cruz, y Huevos de oro (1994). Ese año obtuvo también el premio a Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por Días contados y desde ese momento su carrera comenzó a despegar con fuerza.

Además de sus trabajos con el director Pedro Almodóvar en películas como Tacones lejanos (1991) o Carne trémula (1997), en 2003 el actor Javier Bardem obtuvo el Goya a la Mejor Interpretación Masculina por su papel en Los lunes al sol. En 2004 ganó la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia por su papel en Mar adentro, por el que también consiguió otro premio Goya como Mejor actor.¡

La aventura americana de Javier Bardem

La carrera internacional del actor Javier Bardem comenzó en 2006 con la película El amor en los tiempos del cólera dirigida Mike Newel y en 2008 protagonizó la película de Woody Allen Vicky, Cristina, Barcelona junto a las actrices Scarlett Johansson y Penélope Cruz. Pero fue su papel de asesino psicópata en la película No es país para viejos de los hermanos Coen el que le catapultó al éxito en el cine internacional ya que ganó un Globo de oro al mejor actor de reparto, el BAFTA por la misma categoría y también el ansiado premio Óscar. El actor ya había sido nominado al Oscar en el año 2000 en la categoría de Mejor actor principal por su papel en la película Antes que anochezca del director Julian Schnabel.

Además de estas producciones, el actor español ha trabajado en otras muchas como Collateral (2004) de Michael Mann, Los fantasmas de Goya (2006) de Milos Forman, Skyfall (2012)de Sam Mendes, Madre (2017) de Darren Aronofsky, la comedia musical Lilo, mi amigo el cocodrilo de Will Speck y Josh Gordon (2022), la segunda parte de Dune (2024) de Denis Villeneuve y recientemente en F1: La película (2025) de Joseph Kosinski con el actor Brad Pitt.

Aunque su proyección en el cine a nivel internacional es indudable, el actor ha seguido trabajando en producciones de nuestro país como Loving Pablo (2017) y El buen patrón (2021) de Fernando León de Aranoa o Todos lo saben (2018) de Asghar Farhadi que es una coproducción de España, Francia e Italia.

Tendremos que esperar a ver si el próximo 14 de septiembre el actor obtiene al fin el Emmy por su papel de José Menéndez, un conocido ejecutivo de la industria musical y el padre de Lyle y Erik que fueron condenados por el asesinato de sus progenitores, en la serie Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez. Si esto finalmente ocurre, seguro que tendrá un futuro prometedor en la industria americana de las series.