‘Blancanieves’: Rachel Zegler explica por qué la protagonista no tiene la piel blanca

Las decisiones sobre la nueva inclusión en Hollywood suelen traer per se, respuestas polarizadas por parte de la audiencia. Una reacción que todavía enerva más al público cuando estas, cambian radicalmente algunos de los relatos clásicos que forman parte de la cultura popular. Pero dichas resoluciones populares poco parecen importarle a Disney, pues a pesar de algunos sonoros fracasos comerciales recientes, la major sigue empeñada en cambiar algunos de los puntos fundamentales de sus clásicos. El último de ellos es el live action de Blancanieves, la cual sin ningún tipo de duda será una de las producciones más polémicas del próximo 2025. Ahora, a la espera de poder verla en la gran pantalla, su protagonista Rachel Zegler ha querido explicar algunos de los cambios fundamentales que diferenciarán esta historia de la película de 1937.

Blancanieves ha tenido una producción realmente complicada, derivada de la huelga de actores que vivió la industria a finales de 2023. De hecho, originalmente la cinta de acción real estaba destinada a aterrizar en las salas en el presente 2024. No obstante, las protestas y piquetes de la Meca del cine no han sido ni mucho menos, el principal de los males comerciales del proyecto. Para empezar, la decisión de casting de Zegler ya resultó conflictiva, ya que la ascendencia colombiana de la estadounidense no responde a los cánones establecidos que el espectador tiene del cuento original. Sin embargo, más allá de esa diferencia en el color de piel, el rodaje se enfrentó a la polémica de la utilización de los enanos y a las críticas del actor Peter Dinklage, quien vio en ello una nueva contribución a la estereotipación de su minoría. ¿El resultado? Finalmente tendremos a unos enanos generados por ordenador (CGI) que no han convencido a nadie, lo que declina en una premisa nada alentadora para la futura recepción de la taquilla. Entre tanto ruido, la estrella del remake de West Side Story ha contado en una reciente entrevista algunas de las diferencias más importantes con la historia de animación, como por ejemplo que el nombre no tiene nada que ver con el color de la tez de la protagonista.

Blancanieves no es blanca

En su última charla con los medios, Zegler explicó que Blancanieves será diferente a las representaciones anteriores, incluido el origen del personaje adaptado por la casa del ratón. Hace algunos meses, la ganadora del Globo de Oro ya expresó que esta princesa Disney tendría un interés mucho más allá que el de un simple romance con un príncipe y que por supuesto, el beso del despertar no debía aparecer como tal. Dicho acto fue descrito por la actriz como «apología del acoso», así que lo más previsible es que su final sea muy diferente a lo que todos conocemos.

El clásico de Disney se inspiró en el cuento de 1812 de los hermanos Grimm, donde se describe a una reina que da luz a una hija «con una piel tan blanca como la nieve, labios tan rojos como la sangre y un cabello tan negro como el ébano».

En cambio, la intérprete le ha contado recientemente a Variety e origen que tendrá la nueva Blancanieves: «Es otra versión de Blancanieves, donde sobrevivió a una tormenta de nieve que ocurrió cuando era un bebé. El rey y la reina decidieron llamarla Blancanieves para recordarle su capacidad de supervivencia. Uno de los puntos centrales de nuestra película para cualquier mujer es recordar lo fuerte que eres en realidad».

¿Quién más aparece en la película?

El otro gran reclamos de la película será la actriz Gal Gadot, quien interpretará a la reina celosa de la belleza de la protagonista. El reparto de Blancanieves se completa con Andrew Burnap (The Front Room), Ansu Kabia (Last Christmas), Martin Klebba (Piratas del Caribe), Colin Michael Carmichael (Wicked), Misa Koide (Wonka) y la debutante Dujonna Gift.

Mucho antes de la llegada de Blancanieves, Zegler estrenará la comedia de A24 Y2K y aparecerá en Paddington en Perú. Tras un debut sensacional siendo la nueva Maria en el musical dirigido por Steven Spielberg, a la actriz no le ha ido demasiado bien comercialmente hablando. West Side Story fue un auténtico desastre para la taquilla, al igual que ¡Shazam! La furia de los dioses. Por contra, Balada de pájaros cantores y serpientes sí que funcionó en el box office, pero no parece a priori que su papel vaya a continuar en la saga creada por Suzanne Collins.

Sin unas cifras oficiales, se especula que el presupuesto del nuevo live action de Disney está en torno a los 300 millones de dólares de presupuesto. Un riesgo económico que obligaría a un desempeño en la cartelera de al menos 550 millones para comenzar a ser rentable. Blancanieves llegará a los cines el próximo 21 de marzo de 2025.