Johnny Depp visita vestido del capitán Jack Sparrow a los niños de un hospital de San Sebastián

El actor Johnny Depp ha visitado vestido del capitán Jack Sparrow este jueves a los niños de un hospital de San Sebastián, ciudad a la que ha acudido con motivo del festival de cine que toma nombre de esta urbe española. El actor estadounidense Johnny Depp ha vuelto a ponerse su traje pirata para ver a los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, que se encuentran en la planta de pediatría y oncología. Depp, que siempre lleva en la maleta el traje del capitán Jack Sparrow, suele visitar a los niños en los hospitales de las ciudades a las que viaja desde que su hija Lily-Rose estuviera a punto de morir en 2007 tras contraer la bacteria E. Coli.

Depp, una de las grandes estrellas presentes en la 72.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, ha acudido este jueves a las plantas de pediatría y oncología del centro sanitario para charlar, reír y jugar con los niños hospitalizados.

El actor estadounidense Johnny Depp, vestido como Jack Sparrow, el mordaz protagonista de la saga de Piratas del Caribe, ha pasado la tarde de este jueves con los niños y sus familias, con las que se ha fotografiado, para ayudarles a «olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos», según se ha explicado desde el hospital. Su presencia en el hospital «ha alegrado a los pacientes, familias y al personal sanitario».

El personal del Hospital Donostia ha expresado «un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía». «Ha sido un soplo de aire fresco para toda la planta», han indicado tras la sorpresa del actor estadounidense.

El actor suele visitar hospitales infantiles o las plantas de pediatría de estos centros cada vez que va a una ciudad diferente a promocionar alguna de sus películas o algún festival de cine, como ha ocurrido esta tarde con la famosa cita del mundo del cine de esta ciudad española.

¿Por qué Jack Sparrow va a los hospitales?

En diferentes entrevistas, el actor Johnny Depp ha reconocido que siempre que puede visita vestido del capitán Jack Sparrow a los niños de los diferentes hospitales de las ciudades a las que viaja. «Siempre que puedo sacar algo de tiempo, me pongo de nuevo el traje de Jack Sparrow y me paseo por algunos hospitales infantiles interpretando al personaje. A veces sólo hago acto de presencia y hago que los niños se queden boquiabiertos un rato, pero en otras ocasiones me quedo hasta dos o tres horas improvisando y jugando con los pequeños. Es algo muy divertido y recomiendo a otros actores que hagan lo mismo. Yo ya no viajo sin el capitán Jack, ya que nos hace sentir muy bien a todos cuando está cerca», ha explicado en declaraciones al portal E! News.

Johnny Depp hace estas visitas desde que en 2007 su hija Lily-Rose, cuando tenía siete años, contrajera la bacteria E. coli, que le provocó un fallo en los riñones. Durante aquellos días, Deep y su entonces pareja Vanessa Paradis, cantante, modelo y actriz, no se separaron de su hija. Como muestra de gratitud, Johnny Depp desde entonces siempre que puede acude a los hospitales a visitar a los niños enfermos y hablar con los médicos y enfermeras que les atienden.