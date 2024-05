‘Piratas del Caribe’: Johnny Depp podría volver a interpretar a Jack Sparrow

Johnny Depp podría volver a interpretar a uno de sus personajes más icónicos, el capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe. Al menos este es el deseo del productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, quien ha expresado su deseo de contar con el actor en la sexta entrega: «Si por mí fuera, él estaría. Me encanta. Es un buen amigo. Es un artista asombroso y único en su caracterización. Él creó al capitán Jack». Pero una cosa son los deseos de Bruckheimer y otra muy distinta lo que quiere Disney, propietaria de la saga. Y es que, después del juicio entre Depp y su ex mujer, Amber Heard, el protagonista de cintas como Eduardo Manostijeras fue censurado y despedido de varios trabajos. De momento, lo único que se sabe es que es muy posible que la próxima película de Piratas del Caribe sea un reboot (un reinicio) y que tenga a Margot Robbie como protagonista.

Hace un mes, Jerry Bruckheimer confirmó que se está creando un reboot de Piratas del Caribe, es decir, utilizar el universo de esta franquicia pero con historias y, sobre todo, personajes diferentes. Esto indignó a los fans ya que se suponía que Johnny Depp no volvería a interpretar al capitán Jack Sparrow, el personaje más emblemático de las cinco películas que se han rodado de la saga.

¿Volverá Johnny Depp a ser Jack Sparrow?

Recientemente, Jerry Bruckheimer ha hablado sobre la posibilidad de que Johnny Depp volviera a lucirse como Jack Sparrow en la nueva aventura de Piratas del Caribe: «Es un reinicio, pero si por mí fuera, él estaría. Me encanta. Es un buen amigo. Es un artista asombroso y único en su caracterización. Él creó al capitán Jack», dijo el que productor para Entertainment Weekly con motivo de la presentación de Young Woman and the Sea, la nueva película de Joachim Rønning, director precisamente de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, protagonizada por Daisy Ridley y con fecha de estreno en Estados Unidos, en un número limitado de cines, el 31 de mayo.

Esto es lo que desea Jerry Bruckheimer pero es muy distinto a lo que quiera la compañía. «Ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas, por nada del mundo volvería a una película de Piratas del Caribe», dijo Johnny Depp en su momento, y es que hay que recordar la época en la que el actor fue censurado. En 2018, Disney despidió a Depp cuando éste demandó a The Sun por difamación y comenzó el mediático juicio para determinar si había realmente pegado a su ex pareja, Amber Heard. El actor se quedó también fuera de participar en la tercera entrega de Animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore, de los estudios Warner contratando a Mads Mikkelsen para sustituirlo en el papel de Grindelwald. Finalmente, el veredicto del jurado fue que Amber Heard difamó a Depp en tres declaraciones separadas (en un artículo de The Washington Post), y que por su parte Depp había difamado a Heard mediante una declaración que hizo su abogado.

¿Cómo continuará ‘Piratas del Caribe’?

Como ya se ha mencionado, la próxima película de Piratas del Caribe no será una continuación de las cinco anteriores, si no un reboot o reinicio de la saga. ¿Por qué? Primero porque no se pensaba contar con Johnny Depp como Jack Sparrow, y segundo, el propio Jerry Bruckheimer dejó claro que se había cansado de esperar a que las agendas de los actores encajaran, por ello se ha optado por utilizar el universo de cinematográfico de la franquicia para que haya nuevas tramas y nuevos personajes independientes de lo ya contado.