El productor Jerry Bruckheimer quiere de vuelta a Johnny Depp en ‘Piratas del Caribe’

Después de un periodo complicado para Johnny Depp, parece que por fin el actor puede ir recomponiéndose. Las acusaciones de su exmujer Amber Heard, le apartaron de dos franquicias tan relevantes para la cultura del entretenimiento como Animales fantásticos y Piratas del Caribe y aunque el intérprete ha asegurado por activa y por pasiva que no volverá a su icónico papel de Jack Sparrow, los fans todavía tienen la esperanza de ver a Depp capitaneando de nuevo La perla negra, incluido el productor ejecutivo Jerry Bruckheimer. De hecho, el magnate de la industria señaló la semana pasada “todavía estamos trabajando en ello”, respecto al regreso de la estrella. Ahora, Bruckheimer ha vuelto a inferir sobre la posibilidad de paz entre el camaleónico actor y la marca Disney en un nuevo informe de The Hollywood Reporter.

Jerry Bruckheimer señaló que en última instancia, la decisión estaba en manos de la casa del ratón, quien por supuesto retiene los derechos sobre una de las IP más rentables de la historia de la cinematografía universal: “Tendrías que preguntarles a ellos. No puedo responder a esa pregunta. Realmente no lo sé. Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un gran actor, y es desafortunado que la vida personal se filtre en todo lo que hacemos”. Además, el que fuese uno de los hombres detrás de la producción de la icónica saga señaló que es imposible terminar con la vid del personaje. “No puedes. Tratamos de matarlo. No funcionó”, le contaba al medio norteamericano.

Durante el juicio mediático entre Heard y Depp, Bruckheimer quiso abstenerse de discutir el regreso del protagonista, mientras e intentaba reenfocarla franquicia con dos nuevos proyectos basados en el universo de la popular atracción de Disneyland. Uno sin revelar y otro que iba a ser protagonizado por Margot Robbie, aunque la nominada al Oscar afirmó que esa vía estaba muerta. La australiana quizás no está nada convencida con el hecho de cubrir el protagonismo de un personaje tan querido por los fans, aunque el productor todavía mantiene la esperanza de que esa historia se formalice de algún modo: “Está vivo para mí. Está vivo para Disney. Estoy seguro de que estaba decepcionada de que no fuera la primera, o tal vez no porque está muy ocupada, por lo que podría ser una bendición impulsar esto un poco. Creemos que lo lograremos. Es una historia muy fuerte”.

El tiempo dirá si podremos volver a ver una de las entradas triunfales del Capitán Jack Sparrow en la pantalla grande.