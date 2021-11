Si hay un actor señalado por los escándalos matrimoniales en los últimos años ese es Johnny Depp. El actor ha sido cancelado debido a su conflicto judicial frente a la también actriz Amber Heard y aunque él tuvo que abandonar la producción de Animales fantásticos, Heard se ha mantenido en la franquicia de Dc, Aquaman. Y eso que el intérprete de Eduardo Manostijeras ganó su última disputa legal con Heard, y ha sido homenajeado en varios Festivales de Cine, entre ellos el de San Sebastián. Su agenda no parece recuperarse del enfrentamiento con su ex mujer, tanto que Disney prepara un giro de timón para la franquicia de Piratas del Caribe, desarrollando un spin-off con Margot Robbie como protagonista y por supuesto, sin la presencia de Jack Sparrow.

No obstante, el actor tiene fans acérrimos que defienden su presencia tanto en las precuelas de la saga literaria de J.K. Rowling como en las aventuras de las películas basadas en la popular atracción de Disney. Incluso miembros y compañeros de reparto quieren que vuelva a protagonizar un papel tan icónico de Johnny Depp como es Jack Sparrow. El intérprete en cuestión ha sido John McNally quien ha defendido a su compañero y amigo actor. McNally ha interpretado a Gibbs en cada una de las películas de Piratas del Caribe y al igual que en la ficción, es un fiel defensor de su amigo.

“Nunca he visto indicio alguno de un lado oscuro en Johnny. Le percibo como un hermoso ser humano, así que no veo ningún impedimento para que regrese e interprete a Jack Sparrow” decía McNally que también cree que es posible que sin él no pueda existir la saga: “Creo que hay una sensación generalizada de que sin Jack no hay saga de Piratas, y hay mucha verdad en eso ¿Por qué las próximas películas de Piratas del Caribe no contarían con Jack? O con Jack jugando un papel distinto?”

Todavía no se sabe mucho de la nueva película de Piratas del caribe, lo que sí sabemos es que Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore se estrenará el 15 de abril del próximo año. En ella, el papel de Grindelwald será asumido por Mads Mikkelsen, sustituyendo a Depp.