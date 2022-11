Helena Bonham Carter defiende a Johnny Depp y critica a Amber Heard: «se subió al carro del #MeToo»

La actriz Helena Bonham Carter, quien ha sido compañera de reparto de Johnny Depp hasta en cinco ocasiones, ha defendido al actor vertiendo unas críticas muy duras a Amber Heard. El protagonista de Piratas del Caribe ganó hace ya algunos meses el juicio contra su ex mujer, ante la mirada de todo el mundo en un proceso mediático que rodo casi lo circense. Ahora, Bonham Carter no sólo piensa que la imagen de Depp está más que restaurada, y que Heard aprovechó la tendencia del Me Too para ser la chica de las portadas.

“Mi opinión es que se subió a ese péndulo” contaba la actriz de El club de la lucha a The Times UK. Después Carter concretó apuntando que figuras como Heard son un problema para el mismo movimiento: “Ese es el problema con estas cosas que la gente se sube al carro porque es la tendencia y se la chica del cartel”. Respecto a Depp, su compañera de profesión dijo que este estaba “completamente reivindicado”, además de creer que ya está “totalmente bien”.

A Heard le tocó pagar a Depp 10,35 millones de dólares por daños y perjuicios. Una suma un tanto reducida si pensamos que tras el escándalo de las acusaciones, perdió dos papeles en superproducciones de primer nivel: Animales fantásticos y Piratas del Caribe. Se calcula que el actor podría haber dejado de ganar alrededor de 100 millones de dólares con esos próximos proyectos, ya que los artistas de su nivel se reservan un porcentaje de la recaudación internacional en la taquilla. Heard calificó el fallo del jurado como un “retroceso para las mujeres de todo el mundo” y dijo sentirse avergonzada y humillada por la sentencia.

Aprovechando la situación y el cariz de la entrevista, la ex mujer del cineasta Tim Burton confesó ser muy crítica con la cultura de la cancelación hablando de casos como el de J.K. Rowling cuando se le acusó de ser una tránsfoba: “Es horrendo, un montón de tonterías. Creo que ha sido acosada (…) Todo el mundo lleva su propia historia de trauma y forma sus opiniones a partir de ese trauma y hay que respetar de dónde viene la gente y su dolor”. A las dos veces nominada al Oscar la podemos ver en su reciente película de Netflix Enola Holmes 2.