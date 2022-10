Amber Heard recibió el pasado mes de junio el que puede ser el mayor varapalo de su vida. La Justicia concluyó que a favor de Johnny Depp después de una interminable batalla legal y le obligó a abonar 10 millones de euros por un delito de difamación. El litigio entre ambos acabó convertido en una eterna batalla de desgaste que fue televisada e incluso sirvió como guion para series de plataformas de contenido en streaming. La actriz ha pasado el verano reflexionado sobre sus pasos a seguir y desde hace algunas semanas los da en España.

La intérprete de Aquaman se ha instalado en Mallorca junto a su hija, Oonagh Paige, para empezar una nueva vida. El lugar escogido ha sido Costitx, un pequeño pueblo de interior donde «habla español con acento mexicano», según indican algunos de sus nuevos vecinos. Esta localidad apenas supera los 1.200 habitantes y eso hace que prácticamente todo el mundo se conozca.

¿Qué hace Amber Heard en la isla balear? En el vídeo que encabeza esta noticia se aprecia cómo es un día cualquiera en su nueva vida. Varios vecinos ya la han identificado y comentan que se comporta como una habitante más, haciendo sus compras diarias o paseando. La mayor parte de su tiempo libre lo emplea jugando con su hija en un tobogán que hay en un parque con caballos de muelle.. «Yo la vi y supe quién era, lo comprobé en Internet… pero no dijimos nada, aquí no molestamos a nadie, cada uno hace su vida y no nos metemos con la gente que viene», comenta la dependienta de un negocio a LOC.

Una de las preguntas que ha obtenido respuesta es acerca de la residencia que la ex de Johnny Depp ha elegido para su estancia en Costitx. Según medios locales, se ha instalado en el que fuera domicilio de la familia de la exlíder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, que fue condenada en 2013 a 11 años de prisión por corrupción.

La casa es de reciente construcción puesto que fue levantada en 2020 sobre un edificio en ruinas que se ubicaba en el corazón del pueblo. Su vasta superficie se extiende sobre 500 metros cuadros y entre sus comodidades cuenta con una piscina infinita con vistas a los llanos del centro de la isla y a la sierra de Tramuntana. Uno de los lujos que tiene es un cine en una de las habitaciones. ¿Su precio? 2,8 millones de euros cuando salió a la venta, antes de ser arrendada por Amber Heard.

El nuevo nombre de Amber Heard

Para sus días en España, la actriz ha decidido cambiar de identidad. La tejana ha optado por utilizar un pseudónimo que le reste popularidad y se hace llamar Martha Jane Cannary. Se trata de un hombre que no está elegido al azar. Martha fue una cowboy y heroína norteamericana del siglo XIX que era conocida por el sobrenombre de Calamity Jane, haciéndose muy popular durante la conquista Oeste de Estados Unidos. Se caracterizó por tener una vida salvaje y por hacer respetar en un mundo con predominante hegemonía masculina, rifle en mano. ¿Una declaración de intenciones de Amber Heard?