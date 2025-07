‘Piratas del Caribe’: Keira Knightley (Elizabeth) desvela por qué no está dispuesta a volver a la saga

Los fans de Piratas del Caribe están esperando con ganas el regreso de la saga y con la confirmación de que se está trabajando en una sexta entrega, aunque todavía no hay confirmación de cuántos de los actores regresarán a ella. Mientras todas las miradas están puestas en Johnny Depp, que comienza a sacar la cabeza después de ser cancelado por culpa de su tormentosa relación con Amber Heard, la primera que ha anunciado que no estará es Keira Knightley. La actriz ha confirmado que no volverá a meterse en el papel Elizabeth Swann y tiene buenos motivos para hacerlo.

La intérprete estuvo entre el año 2003 y 2007 en la franquicia, pero ocho años después de su última película, su vida ha cambiado por completo. Lo cierto es que ahora prefiere no firmar contratos de larga duración de este tipo de sagas, porque así puede priorizar el pasar más tiempo con sus hijos Edie y Delilah, además de con su esposo, James Righton. De esta manera quiere evitar los largos rodajes que se mueven de un país a otro y en los que pasa largas temporadas fuera de su casa. «No sería justo con ellas, y no querría hacerlo. He elegido tener hijos, quiero criarlos, así que he tenido que dar un paso atrás», explica.

«Las horas son una locura. Son años de tu vida en los que no tienes control sobre dónde grabar, cuánto tiempo grabar ni qué estás grabando», una situación por la que no quiere volver a pasar. Por lo tanto, descartado que se comprometa con varias películas, pero queda por saber su opinión sobre Piratas del Caribe.

En una entrevista, la actriz asegura que no guarda un buen recuerdo de las películas de piratas, ya que recibió enormes críticas, aunque también fue el trabajo que le hizo saltar a la fama en todo el planeta. «Es curioso cuando algo te hacía triunfar y te destruía a la vez», aseguraba.

En una charla publicada en el diario británico The Times, Keira Knightley explicar que las comparaciones con Johnny Depp y Orlando Bloom por parte del público le hicieron mucho daño: «Me consideraban una mierda por culpa de ellos (…) Fueron las películas más exitosas en las que participaré, y fueron la razón por la que me criticaron públicamente. Así que ocupan un lugar muy confuso en mi cabeza».

Mientras los productores siguen intentando reunir a la mayor parte del reparto original, Orlando Bloom sí que ha mostrado su intención de regresar, una alegría para los fans de la saga. Más complicado es que Depp quiera hacer las paces con Disney.

Aunque en Hollywood todo es posible si hay dinero de por medio, el actor dejó claro en 2022 que no le gustó nada como se portó la multinacional con él, llegando a decir que «ni por 300 millones de dólares» volvería al papel de Jack Sparrow.

Sus palabras tenían mucho sentido, ya que sufrió la cultura de la cancelación de lleno por culpa de las acusaciones de su ex mujer, aunque más tarde se demostró que no la había maltratado y que todo era una falsa acusación de Amber Heard. Eso sí, no hay que olvidar que la suya fue una relación tóxica en toda regla por parte de los dos por culpa de las adicciones y los egos.

«Fui culpable hasta que se probara mi inocencia (…) No retiraron a mi personaje de los parques de atracciones. No dejaron de vender muñecos del capitán Jack Sparrow. Simplemente, no querían que yo estuviera detrás», lamentaba entonces el actor. Dos años después de esas declaraciones parece que Disney querría un acercamiento, aunque queda por saber si Depp estará dispuesto a sentarse a negociar.