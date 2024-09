Johnny Depp sorprende a los niños del Hospital Universitario Donostia caracterizado como Jack Sparrow

Johnny Depp adora España, eso no es ningún secreto. Hace tan solo unos días, el actor, de 61 años, regresó a nuestro país para presentar en el icónico Festival de San Sebastián la película Modi, Three Days on the Wing of Madness, la cual ha sido dirigida por él mismo. Lejos de quedar ahí, el artista pasó unos días de desconexión en Las Palmas de Gran Canaria para, posteriormente, trasladarse hasta Madrid, junto a su compañero Riccardo Scamarcio, para debutar en El Hormiguero. Un encuentro televisivo donde fueron recibidos con los brazos abiertos por el equipo de Pablo Motos. Pero, la travesía del estadounidense continúa y, el pasado jueves 26 de septiembre, acudió al Hospital de Donostia para hacerle una visita a los niños que están allí.

Desde el año 2020, la factoría Disney ha prohibido al actor volver a ponerse bajo la piel de uno de sus personajes más legendarios: Jack Sparrow. Pero, parece ser que si se trata de una causa solidaria todo es posible. Por ello, y para sorpresa de todos, Johnny Depp se volvió a disfrazar del protagonista de la saga de Piratas del Caribe y lo hizo con el objetivo de alegrarle, aunque sea un poquito, el día a los más pequeños. Un bonito gesto con el que, junto a su traje desgastado y sus aires desgarbados, se recorrió los pasillos de Pediatría y Oncología. Todo ello, haciendo siempre uso de su característico humor. Pues, el actor quiso sacarle una sonrisa a los que más lo necesitan.

«Ha sido un soplo de aire fresco para toda la planta», han afirmado desde el centro hospitalario. Cabe recordar que no es la primera vez que Johnny Depp muestra su lado más solidario. En el año 2015, el artista, en plena producción de la última entrega de Piratas del Caribe, se tomó un descanso del rodaje y lo hizo para visitar el Hospital Infantil de Brisbane, en Australia.

Deep pasó horas hablando con los niños, firmando autógrafos y charlando con el personal médico. Un gesto muy humilde y cercano con el que se ganó el cariño y la admiración, aún más si cabe, de todos los presentes. Eso sí, a pesar de todo el tiempo que estuvo en el hospital nunca dejó de lado su papel de Jack Sparrow.

Ahora, años después, Johnny Depp ha vuelto a sacar su vieja indumentaria del pirata más famoso del Caribe y lo ha hecho para volver a surcar las aguas de la solidaridad. Un gesto con el que ha querido transmitirle al pueblo español el mismo cariño que siempre le han profesado a él. Eso sí, sin olvidarse de todos los pequeños que están viviendo tiempos complicados.

Las redes sociales reaccionan al gesto de Johnny Depp

Tras su mediático juicio con la actriz Amber Heard, su ex mujer, podría decirse que el actor ha vuelto a renacer de sus cenizas. Johnny Depp se encuentra 100% enfocado en su carrera profesional y quiere dejar en el pasado todos los problemas que lo acompañaron durante años. Por ello, y agradecido con el apoyo del público, ha querido sorprender a sus fans más jóvenes.

Un tierno gesto que se ha viralizado rápidamente en redes sociales. Pues, son muchos los usuarios que han aplaudido la iniciativa del actor. Realizamos un breve repaso por algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.