Johnny Depp está de vuelta en el mundo del cine después de haber sido uno de los actores más conocidos y famosos de Hollywood de los años 90 y 2000, pero todo se paró en seco por el divorcio de Amber Heard. Tras ser la estrella de películas como Eduardo Manostijeras y Piratas del Caribe -solo por mencionar algunas- ha tenido que cambiar en los últimos años los platós de grabación por los escenarios para salir de gira con su grupo musical Hollywood Vampires, que comparte con un mito del rock como Alice Cooper. Tras unos años centrado en la música, vuelve al cine con Modi, three days on the wing of madness, película en la que ejerce como director y por la que ha venido a España para presentarla en el Festival de Cine de San Sebastián.

Se trata de su primera visita a El Hormiguero, por eso era muy especial su paso junto al actor Riccardo Scamarcio -protagonista de la cinta-. En su charla ha dejado un momento muy especial al hablar de uno de los momentos más complicados de su trabajo como director. Scamarcio ha recordado que una de las escenas cambió por completo, pasando de 17 páginas de guion a 27, teniendo muy poco tiempo para memorizar los nuevos textos, algo que costó también mucho trabajo a Depp, que sabía que pondría en serios problemas a su actor, pero que le ha servido para hacer una reflexión sobre el odio y cómo es ponerse al límite en el trabajo.

Motos ha querido saber cómo es posible seguir adelante y no perder la confianza en una profesión tan dura como es la de actor, ya que es muy habitual que su trabajo sea siempre criticado y reciba mucho rechazo por parte de directores y del público, algo que finalmente afecta. «Creo que es muy importante que, en la vida, en ocasiones, te pongan al límite y te veas obligado a buscar la forma de salir de esa situación», ha comenzado reconociendo el norteamericano.

«Esas experiencias son vitales para crecer y aprender. Odiar a alguien requiere que ese alguien te importe previamente y creo que es una carga que no nadie necesita. Mi consejo, apártate y sigue adelante», ha dicho ante las cámaras de Antena 3.

Este proyecto de Johnny Depp fue idea de Al Pacino

Modi, three days on the wing of madness es una película que nació de la cabeza del mítico actor y que quiso compartir con su amigo Depp. «Me lo contó hace mucho tiempo cuando estábamos rodando juntos. El proyecto se quedó aparcado, y la vida siguió», ha recordado. Pero pasado mucho tiempo, Pacino volvió a retomar esta idea: «Me llamó y me dijo que pensaba que yo tenía que dirigir esa película, que, no sabía por qué, pero tenía esa sensación. Cualquiera le dice que no a Al Pacino».

Además de ser idea suya, también es uno de los actores que salen en ella, por lo que ha tenido que trabajar a las órdenes de su gran amigo Johnny Depp, una situación que para los dos era muy especial. «Es absurdo y ridículo en ocasiones. Hemos trabajado mucho juntos, tenemos muy buena relación y compartimos un hilo conductor de respeto y locura que nos une. Es pura sangre», ha dicho el invitado de Pablo Motos.