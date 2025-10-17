5 series de época que puedes ver mientras esperas la temporada 4 de ‘Los Bridgerton’

El auge del streaming ha propiciado el crecimiento de una buena cantidad de géneros televisivos. Los true crime son una referencia innegable y los thriller detectivescos han terminado consolidándose como una de las tipologías narrativas más recurrentes en las diferentes plataformas. Sin embargo, si hay un registro que ha sabido medrar y actualizarse a los cánones de la modernidad, ese es el drama de época. Por eso, los suscriptores de Netflix no se esconden a la hora de señalar que la temporada 4 de Los Bridgerton es la ficción cuya fecha de estreno está marcada a fuego en el calendario de los seriéfilos. A pesar de que desgraciadamente para ellos, todavía es necesario esperar a 2026 para seguir conociendo los amoríos aristócratas de la historia que adapta las novelas de Julia Quinn. Así que para amenizar la espera, hemos seleccionado 5 series de época ideales para esperar la nueva ronda de episodios que en esta ocasión, se centrarán en la figura de Benedict (Luke Thompson).

5 series perfectas para esperar la temporada 4 de ‘Los Bridgerton’

1-‘Manual para señoritas’

Es una de las principales revelaciones de la pequeña pantalla en este 2025 y quizás, la ficción que mejor captura la esencia modernizada que seguramente seguiremos viendo en la temporada 4 de Los Bridgerton. La trama se centra en una dama de compañía que debe hacerse cargo de las tres hijas de la casa de los Mencía, pero que termina enamorándose de uno de los pretendientes de estas.

Reparto: Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Isa Montalbán, María Caballero, Zoe Bonafonte e Itziar Manero.

¿Dónde está disponible? Netflix

2-‘La vida breve’

Creada por Cristóbal Garrido (Reyes de la noche), La vida breve intenta recrear los acontecimientos vividos durante el reinado más corto de la historia de España: el de Luis I, el hijo de Felipe V.

Reparto: Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz, Alicia Armenteros, Pepe Viyuela y Jorge Usón, entre otros.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

3-‘Dickinson’

No tiene en ella la comedia implícita que sí tendrá la temporada 4 de Los Bridgerton, pero Dickinson es uno de los mejores dramas de época de los últimos años. Dividida en tres temporadas, el punto de partida es el ser un biopic de la aclamada poetisa norteamericana, Emily Dickinson.

Reparto: Hailee Steinfeld, Toby Huss, Jane Krakowski, Adrian Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt y Amanda Warren

¿Dónde está disponible? Apple TV +

4-‘Orgullo y prejuicio’

Más allá de la excelente película de Joe Wright sobre la obra de Jane Austen, la BBC tuvo a bien una década antes, regalarnos esta representación de la novela más famosa de la autora en seis episodios muy bien valorados por parte de la prensa internacional.

Reparto: Colin Firth, Jennifer Ehle, David Bamber, Crispin Bonham-carter, Anna Chancellor y Alison Steadman

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

5-‘Belgravia’

La serie arranca con la aparición de los «nouveau riche» (nuevos ricos) y su relación con las clases dominantes de Londres.

Reparto: Alice Eve, Philip Glenister, Tamsin Greig, Ella Purnell, Harriet Walter y Tom Wikilson

¿Dónde está disponible? SkyShowtime y Movistar Plus

Fecha de la nueva temporada de ‘Los Bridgerton 4’

Como viene siendo habitual en sus estrenos y continuaciones más esperadas, Netflix dividirá la temporada 4 de Los Bridgerton en dos partes: