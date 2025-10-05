‘Los Bridgerton’: ¿quiénes serán los protagonistas de las temporadas 5 y 6?

Aterrizó en la plataforma de Netflix como la adaptación de una saga literaria. Pero, poco podían imaginarse los altos cargos de la plataforma, por aquel entonces, el increíble fenómeno audiovisual que se estaba generando. Y es que, el universo de Los Bridgerton ha conquistado a todos. Una trama de romance y época donde siempre hay algo nuevo que contar. Por ello, y tras el éxito global de la temporada 3, se ha comunicado que la producción ya está lista para ser emitida el próximo 2026. Y es que, como ha ido sucediendo, la ficción estrena nuevos capítulos cada dos años. Una larga espera que siempre tiene muy buenos resultados.

Como ya es bien sabido por los fans, la temporada 4 de Los Bridgerton contará con Benedict como el protagonista. Una trama muy esperada, pues el personaje interpretado por el actor Luke Thompson ha sido uno de los grandes favoritos del público desde el inicio. Una historia que abarcará todo lo acontecido en el libro Te doy mi corazón, que corresponde al tercero de la autora. Por lo tanto, los grandes cargos de la producción se han hecho de rogar con la resolución sentimental de este hermano Bridgerton. Un movimiento que no ha pasado desapercibido para los seguidores.

De momento, son pocos los detalles que se saben respecto a esta nueva temporada. Pero, la plataforma de la N roja ya ha ido compartiendo algunas imágenes en exclusiva. Pequeños adelantos con los que está dejando a todos con la miel en los labios. Eso sí, gracias a ello, los fans ya han podido ver un poco de ese baile de máscaras donde el joven vivirá un esperado momento con Sophie, su futura mujer.

Todavía no se ha confirmado la fecha de estreno de la ficción británica. Pero, lo que sí se ha anunciado, por todo lo alto, es que el universo Bridgerton seguirá teniendo cabida en la plataforma de streaming. ¿El motivo? Ya han confirmado dos temporadas más. Pero, ¿quiénes serán los protagonistas?

Protagonistas de la temporada 5 y 6 de ‘Los Bridgerton’

Como comentábamos en líneas anteriores, la producción no está siguiendo el orden exacto para narrar los romances de los hermanos. Por ello, nada está garantizado. Pero, teniendo en cuenta que hay dos hermanas que sí han empezado a buscar a su media naranja, podría decirse que ya hay un par de pistas. Y es que, todo indica que las protagonistas de las próximas temporadas serán Eloise y Francesca.

Las historias de Gregory y Hyacinth, los hermanos más pequeños, todavía están muy recientes. Pues, son prácticamente niños en este universo audiovisual. Por lo tanto, todo apunta a Francesca, cuyo romance ya se empezó a abordar en la temporada 3, y a Eloise, que siempre ha sido fiel a sus principios y se ha mostrado como una mujer empoderada.

Si seguimos el orden de los libros, la siguiente en la lista sería Eloise. Pues, A Sir Phillip, con amor, su novela, abarcaría la temporada 5. Todo ello para continuar con Francesca en la sexta entrega, que hace referencia a El corazón de una Bridgerton. Eso sí, reiteramos, la productora no está siguiendo el orden exacto de los libros. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar.