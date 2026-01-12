Los 5 mejores estrenos de esta semana en Movistar Plus: Tetris, Pamela Anderson y ’28 años después’

Este mes de enero, Movistar Plus nos va a traer estrenos tan estimulantes como 28 años después. Aparte de, por supuesto, todo una lista de películas españolas de primer nivel. El terminal propiedad de Telefónica suele concentrar la mayoría de las novedades más relevantes en la escena audiovisual, aunque en una semana dominada por la repercusión de los Globos de Oro, las cintas principales que aterrizan en la plataforma no beben de la actualidad imperante de la industria. Eso sí, representan una variedad que hará las delicias de un amalgama bien diverso de espectadores. Estos son los 5 largometrajes imprescindibles que los suscriptores de la marca no deberían perderse:

Los estrenos más relevantes de esta semana en Movistar Plus

1-‘Tetris’

Estrenada en 2023, dentro del auge de las adaptaciones del mundo de las consolas, Tetris optó por ser ese tipo de historia que cuenta el origen de un fenómeno, desde el homenaje y cariño sincero a la arqueología virtual más geek. Dirigida por Jon S. Baird y protagonizada por Taron Egerton, la producción de Apple TV aterriza en Movistar Plus para abrir una ventana de estrenos semanal que se cerrará con una estimulante antagonista temática: la terrorífica 28 años después.

Fecha de estreno: 12 de enero

2-‘The Ballad of Wallis Island’

Fue una de las grandes sorpresas del cine del 2025. Liderada por Tom Basden, Carey Mulligan y Tim Key, la sinopsis de The Ballad of Wallis Island se centra un excéntrico ganador de la lotería que sueña con volver a reunir a sus músicos favoritos, McGwyer Mortimer. Consiguiendo que toquen en un concierto privado, pronto las rencillas del pasado resurgen, mientras el protagonista intenta desesperadamente salvar el concierto que lleva ansiando toda la vida.

Fecha de estreno: 12 de enero

3-‘The Last Showgirl’

Puede que Demi Moore ocupase toda la atención con La sustancia el año pasado. Pero aquel calendario cinematográfico también nos brindó la redención de la estrella de Los vigilantes de la playa, Pamela Anderson. The Last Showgirl es el tercer largometraje de Gia Coppola como directora, poniendo el foco en una experimentada bailarina encarnada por Anderson que, de la noche a la mañana, debe reinventarse tras 30 años en la misma profesión.

Fecha de estreno: 15 de enero

4-’28 años después’

Es el gran estreno de Movistar Plus esta semana-y quizás del mes-no es otro que el de 28 años después. Una novedad en el streaming que llega en un momento ideal para los acólitos de la saga. Pues la secuela directa aterriza en los cines en la misma fecha. Dirigida nuevamente por Danny Boyle, quien coescribe el guion junto a Alex Garland, la trama nos devuelve al universo postapocalíptico de supervivencia asolado por el conocido como «virus de la ira».

Fecha de estreno: 16 de enero

5-‘Bardot’

La legendaria actriz francesa falleció el pasado 28 de diciembre y ahora, para homenajear su legado, Movistar lanza en exclusiva este íntimo documental que repasa las dificultades, pruebas y lucha que durante su vida tuvo que pasar la estrella del cine europeo de los 50 y 60.