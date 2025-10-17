Netflix dice adiós a la película que todos los fans de los videojuegos deberían ver: faltan horas 

El mundo de las consolas y el séptimo arte llevan ya un tiempo generando lo que tradicionalmente siempre se les había resistido: generar apuestas audiovisuales que los fans respetasen. El ejemplo perfecto lo encontramos en el box office internacional de este 2025, con Una película de Minecraft logrando recaudar 957 millones de dólares. Pero la tendencia positiva es algo que puede observarse en la futura agenda de dichas adaptaciones, con largometrajes de títulos icónicos como Zelda, Resident Evil y Death Stranding en camino. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy es en realidad una mala noticia para los gamers. Netflix va a eliminar en pocas horas la película de videojuegos más querida de su catálogo.

Nos referimos a Detective Pikachu, la carismática propuesta de Rob Letterman que tiene a Ryan Reynolds doblando (en la versión original) al tierno roedor del mundo Pokémon. Eso sí, esta historia no nos cuenta las aventuras de Ash Ketchum por la región de Kanto, sino que se centra en cierta medida en el juego homónimo del 2018. Estrenada en 2019, el trabajo protagonizado por Justice Smith (Jurassic World: El reino caído) recaudó 433 millones de dólares en todo el mundo, siendo una de las primeras versiones que consiguieron revertir la otrora mala fama de las adaptaciones videojueguiles. Después de Detective Pikachu, el celuloide lanzó otros éxitos de la temática del impacto comercial de Sonic o Super Mario Bros y por supuesto Netflix en el futuro, no se va a quedar sólo en la producción de alguna película de videojuegos para su abanico de contenidos, sino que seguirá profiriendo series para celebradas propiedades intelectuales como Diablo o Assassin’s Creed. Pero ¿de qué trata Detective Pikachu? Y lo más importante…¿hasta cuándo estará disponible para los suscriptores de la marca californiana?

Netflix dice adiós a su película más vista del mundo de los videojuegos

La sinopsis oficial de Detective Pikachu es la siguiente: «El detective Harry Goodman ha desaparecido misteriosamente y su hijo Tim, se encuentra con el deber qué es lo que realmente le sucedió. Para ello contará con el compañero Pokémon de Harry, el detective Pikachu. En un mundo en el que los Pokémon y los humanos conviven, Tim se da cuenta que puede comunicarse con el adorable roedor amarillo y juntos, terminan iniciando una investigación que les llevará, no sólo a descubrir qué le ocurrió a su padre, sino a destapar un complot que amenaza la convivencia entre las criaturas y las personas».

Pokémon: Detective Pikachu dejará de estar disponible en Netflix a partir del próximo día 20 de octubre. Por suerte, los espectadores podrán seguir disfrutándola en Prime Video, Movistar Plus y HBO Max.

La cinta cierra su reparto principal con Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere, Rita Ora y Suki Waterhouse.

Una secuela en camino

Dado su éxito en salas, pronto Legendary Pictures se lanzó a anunciar una secuela que en 2023 fichó a Oren Uziel como guionista y director. Sin embargo, la falta de noticias al respecto invitan a pensar en que el desarrollo del proyecto está paralizado y que el estudio todavía no ha dado con la tecla necesaria para lanzar un seguimiento .