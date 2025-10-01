Nuevo tráiler de ‘Frankenstein’: Jacob Elordi es el último monstruo de Guillermo del Toro

Ya no queda nada para que la última criatura de Guillermo del Toro-o mejor dicho de Mary Shelley-llegue a los cines de todo el mundo. Y por eso, desde Netflix acaban de lanzar un nuevo tráiler cargado de épica, presumiendo del gran despliegue visual y artístico generado por el cineasta mexicano y por supuesto mostrando, el primer vistazo del monstruo de Frankenstein de Jacob Elordi. ¿culminará la venganza contra su creador? ¿qué posibilidades tiene la cinta en la próxima alfombra roja?

¿Estás listo para el monstruo? Tráiler de ‘Frankenstein’ MAÑANA. pic.twitter.com/QD17ZKqNFm — Netflix España (@NetflixES) September 30, 2025

Como bien nos tiene acostumbrados el oscarizado realizador, esta es otra carta de amor del autor hacia la fantasía más primigenia de su cine. Porque aunque esta sea la primera vez en la que del Toro adapta directamente la novela homónima de Shelley, en su filmografía ya se ha repetido en infinitas ocasiones la figura de la bestia incomprendida y rechazada, sumada al razonamiento paradójico de que los verdaderos monstruos se encuentran en la maldad de los humanos comunes. Ahora, volviendo a colaborar con la «gran N roja» tras la hermosa Pinocho, el director está a punto de volver a conquistarnos con un casting repleto de caras conocidas, en las que además de tener un monstruo de Frankenstein con las dimensiones ya de por sí gigantescas de Jacob Elordi, también concentra nombres como el de Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley, Lars Mikkelsen, Felix Kammerer y Ralph Ineson, entre otros.

Frankenstein: un monstruoso Jacob Elordi

La película se presentó oficialmente en el pasado Festival de Cine de Venecia, bajo una legión de críticas positivas que la encumbraron junto a Una casa llena de dinamita, como una de las grandes apuestas del servicio de streaming de cara a los Oscar. Porque desde luego, en lo artístico, premios técnicos, maquillaje y peluquería, el Frankenstein de del Toro será una férrea candidata.

Hay dos caras en cada historia. ‘Frankenstein’, una película de Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega el 7 de noviembre. pic.twitter.com/vsy4MNwf7o — Netflix España (@NetflixES) October 1, 2025

La mayoría de las reseñas aplaudían precisamente, su «reanimación del clásico», aplicando un suntuoso tratamiento que logra formar parte del sello y estilo visual del director. Y eso que para la creación del doctor Víctor Frankenstein, Jacob Elordi no fue la primera opción. En un primer momento, el encargado de asumir el personaje fue Andrew Garfield, pero tras la huelga de Hollywood de 2023, el ex Spider-Man tuvo que renunciar por problemas de agenda. Entrando la joven estrella de Euphoria en la ecuación con un tiempo muy limitado para adaptarse al complejo personaje que antes que él, ya encarnaron ilustres leyendas de la interpretación como Robert DeNiro, Boris Karloff o Bela Lugosi.

Tras el estreno de esta versión, el próximo 2027 veremos de nuevo a la criatura en ¡La novia! Una aproximación completamente diferente a modo de remake de La novia de Frankenstein con Maggie Gyllenhaal en la dirección y Christian Bale encarnando al monstruo

¿Cuándo se estrena en cines?

Frankenstein llegará a los cines españoles el próximo 24 de octubre. Después, los suscriptores de Netflix tendrán que esperar hasta el 7 de noviembre para que el filme esté disponible en el catálogo de la marca dirigida por Ted Sarandos.