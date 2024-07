La razón por la que Viggo Mortensen ya no acepta papeles en las franquicias de Hollywood

Es imposible que los cinéfilos del mundo no recuerden siempre a Viggo Mortensen por su papel de Aragorn en El señor de los Anillos. La trilogía de Peter Jackson es un hito del celuloide y su poderosa herencia es algo indisoluble de la posterior trayectoria del interprete de raíces danesas. Sin embargo, antes de ser el heredero de Isildur en la Tierra Media, el veterano actor ya demostraba en la selección de sus proyectos, tener cierta fijación por trabajar con los mejores directores. Y es que más allá de sus andaduras por la mitología de J.R.R. Tolkien, el actor no ha vuelto a participar en ninguna franquicia, firmando alianzas creativas y autorales con autores de la talla de David Cronenberg y ahora, iniciando su propio camino como cineasta.

La trilogía de El señor de los anillos se filmó de seguido en Nueva Zelanda, estrenándose la entregas entre el 2001 y el 2003. Tres años de convivencia que sirvió para que el equipo y sobre todo su reparto, estrechasen unos lazos de amistad que todavía perduran en la actualidad. Pero esto, no quiere decir que Mortensen regresaría a cualquier precio al mundo fantástico plasmado por Jackson en la gran pantalla. De hecho, su nombre ha aparecido de nuevo a raíz del desarrollo de El señor de los Anillos: La caza de Gollum. La precuela que dirigirá Andy Serkis se situará cronológicamente entre el final de El Hobbit y La Comunidad del Anillo y por supuesto, los fans se preguntaron al instante si además de Serkis recuperando el papel de Sméagol, podríamos volver a tener Mortensen en el papel del por aquel entonces conocido como Trancos, el montaraz. El nominado al Oscar aseguró que es algo que haría dependiendo de si es adecuado o no para el personaje y sobre todo, si la historia funciona narrativamente bien. Precisamente, esta última es la característica que más valora en sus futuros trabajos, siendo una opción que rara vez es compatible con las franquicias cinematográficas.

Mortensen no quiere estar franquicias

En sus últimas declaraciones, Mortensen señaló cuál es la clave que le lleva a aceptar o no entrar en una producción. «No busco ni evito ningún género ni presupuesto. Sólo busco historias interesantes. No me importa cuál sea el género, ni el presupuesto, ni quién las haga. Nunca haría una película solo porque un fulano la dirija», comenzaba explicando el actor. Unas declaraciones un tanto contrarias a la senda que su carrera tomó, cuando en el 2005 se puso a las órdenes de Cronenberg en Una historia de violencia. Junto al canadiense, el actor protagonizó Promesas del este (2007), Un método peligroso (2011) y la reciente Crímenes del futuro (2022).

Para Mortensen entonces, la razón no estaría en el director ni en la partida económica que tenga detrás un proyecto, sino en lo que para él la historia es algo básico. Motivo por el cual seguramente en los últimos años haya dado el salto a la dirección, con su ópera prima Falling (2020) y hace algunas semanas, con el estreno en nuestro país de Hasta el fin del mundo (2023).

«Tiene que ser sobre la historia. Y si creo que soy el indicado para el personaje, eso siempre es lo primero. Eso se aplica a las franquicias», contaba en una charla con la Vanity Fair. Después, apuntaló todavía más el razonamiento sobre las propiedades intelectuales que explotan las grandes major de Hollywood: «Si alguien viniera a mí con la película X, la tercera o la novena parte, y yo pensara que es un gran personaje y quiera interpretarlo y pensase que tengo algo que aportar, lo haría. No estoy en contra de eso. Pero no suelen ser tan buenas. Quiero decir, para mí, no suelen estar tan bien escritas. Son un poco predecibles».

El futuro de ‘El señor de los anillos’

La presencia de Mortensen en El señor de los anillos: La caza de Gollum parece poco probable, teniendo en cuenta la edad del actor. La única alternativa sería la de utilizar una tecnología de rejuvenecimiento facial, pero no parece que el actor vaya a querer someterse a esa innovación tecnológica que tantas críticas ha recibido en anteriores cintas como Indiana Jones y el dial del destino.

Quizás pueda hacer un cameo o en un futuro, participar de alguna forma en un epílogo de los sucesos posteriores a El retorno del rey. No obstante, parece poco probable que Viggo Mortensen vaya a volver a participar en alguna franquicia, al menos en un futuro cercano.