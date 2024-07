¿Puede Viggo Mortensen recuperar su papel de Aragorn? El actor pone estas condiciones para su regreso

Más de dos décadas después del estreno de La comunidad del anillo, el universo de Tolkien sigue siendo el foco de una explotación audiovisual sin precedentes. Hasta el punto que este año, tendremos la segunda temporada de Los anillos de poder para Prime Video y una adaptación animada sobre la construcción del Abismo de Helm, llamada La guerra de los Rohirrim. Pero a pesar de estas nuevas inmersiones narrativas en la Tierra media, el interés real de los fans se focaliza desde hace algunos meses en La caza de Gollum. Una historia que devolvería, en principio, el espíritu de la trilogía original al recuperar a Peter Jackson como productor y a Andy Serkis en el papel de Sméagol. La cinta en cuestión seguiría la búsqueda de la escurridiza criatura por parte de Aragorn para averiguar la información que este le dio al enemigo sobre el anillo único. Pero…¿volverá también Viggo Mortensen a su glorioso papel para dar caza a Gollum?

El actor de ascendencia danesa y criado en Argentina, no descarta regresar al papel. Sin embargo, la principal barrera parece ser evidentemente la de la edad. Cuando se estrenó la primera entrega de la trilogía, el tres veces nominado al Oscar tenía 43 años. Teniendo en cuenta que en la actualidad tiene 65, parece muy complicado que se le pueda aplicar un rejuvenecimiento a través del maquillaje que consiga devolverle temporalmente a la juventud del guerrero que conocimos en la primera parte de la saga filmada por Jackson. Más aún teniendo en cuenta que la trama de La caza de Gollum se ubicará entre los acontecimientos de El Hobbit y los de La comunidad del anillo. Una cuestión que tiene mucho que ver con las dos condiciones inequívocas que ha puesto para su posible vuelta.

Dos condiciones para volver a ser Aragorn

Viggo Mortensen está ahora mismo bastante centrado en su incipiente carrera como cineasta. Una nueva posición artística que le ha dado bastantes alegrías, pues tanto la crítica como el público han aplaudido su ópera prima Falling (2020) y la reciente estrenada en nuestro país, Hasta el fin del mundo. Por otro lado, esto no quiere decir que no vaya a seguir interpretando papeles para proyectos ajenos, pero sin duda el terreno del guion es algo fundamental a no ser que esté arruinado y por suerte, no es el caso del actor en que todos piensan cuando se pronuncia el nombre de Aragorn.

“Todavía no he leído el guion, así que no lo sé. Para mí, el guion es lo más importante salvo que esté arruinado, no tenga dinero y me sienta afortunado al conseguir un trabajo. Así que depende”, explicaba hace algunas semanas mientras promocionaba su primer western como director. A esta condición hay que sumarle la segunda, una objeción que tiene que ver precisamente con la edad del personaje: “Sólo haría de él de nuevo si fuera un papel adecuado para la edad que tengo y además, sólo si fuera la persona adecuada para el personaje”. Con estas declaraciones, todo parece indicar que Mortensen únicamente podría interpretar a Aragorn si la historia se desarrollase en un momento más envejecido para el rol. Una característica poco probable teniendo en cuenta la cronología temporal que a todas luces tendrá la historia.

Otra opción sería la de un rejuvenecimiento con efectos especiales parecidos a los que hemos pudimos ver en el tráiler de Here con Tom Hanks y Robin Wright. No obstante y aunque no se ha opuesto oficialmente, por su trayectoria no parece que esta vaya a ser una técnica de FX que atraiga demasiado al actor.

¿Quién podría interpretar al personaje?

Con un complicado regreso entre manos, queda pensar en un recast para interpretar al heredero de Isildur, tal y como por ejemplo ocurrió con el personaje de Furiosa con Anya Taylor-Joy. Son muchos los nombres de intérpretes reconocidos que podrían asumir el papel con además, cierto parecido a Mortensen. Pero quizás lo más probable y positivo para La caza de Gollum sea la selección de un perfil bajo, que consiga que el espectador no lo identifique con otras producciones.

Bajo la dirección de Andy Serkis, se espera que La caza de Gollum llegue a los cines en algún momento del 2026.