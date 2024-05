Peter Jackson adelanta nuevos datos sobre ‘El señor de los anillos: la caza de Gollum’

Cuando parecía que tardaríamos bastante en volver a tener el mundo de J.R.R. Tolkien en la industria audiovisual tras la trilogía de El Hobbit, la Tierra Media parece estar más viva que nunca en el audiovisual. Por un lado, porque la segunda temporada de la serie Los Anillos de Poder llegará el próximo verano, mientras que la cinta de animación The War of the Rohirrim podrá verse en los cines el próximo verano. Pero sobre todo, la gran noticia para los fans es la vuelta de Andy Serkis y de peter Jackson para la realización de una historia centrada en una de las criaturas más icónicas de la trilogía original, Gollum.

El señor de los anillos: la caza de Gollum está programada para el 2026, una fecha bastante temprana teniendo en cuenta lo novedoso que es para el público el proyecto. Una primera piedra de lo que supondrá toda una serie de historias de acción real supervisadas por el creador de la trilogía original. No conocemos demasiado del desarrollo del equipo, más allá del regreso de Sméagol y de que Serkis, también asumirá las labores de director. Pero en unas recientes declaraciones, tanto el neozelandés como el actor y director británico han otorgado nueva información sobre el proyecto.

«Queremos explorar su historia de fondo»

Serkis no aparece acreditado, sin embargo ayudó en parte a Jackson a codirigir la trilogía centrada en Bilbo Bolsón y ahora, asumirá en solitario los mandos tras las cámaras con la compañía de Jackson en la función de productor ejecutivo. Lo primero que llama la atención es el amor y el respeto por el personaje de Serkis, que del mismo modo quiere encontrar una perspectiva diferente y mostrar ciertamente a una parte de Gollum desconocida por los espectadores:

“Gollum ha estado conmigo durante todos estos años. He leído audiolibros de la trilogía, así como de ‘El Silmarillion’ y ‘El Hobbit’, por lo que el mundo de Tolkien nunca me abandonó en todo ese tiempo desde que hicimos las primeras películas”. El astuto y enloquecido personaje representa a la perfección lo que los poderes tenebrosos del anillo único pueden llegar a hacerle incluso a una criatura tradicionalmente humilde como es un hobbit. Clave en el desarrollo de la historia y en el devenir y salvación de la Tierra Media, Golllum siempre ha sido una parte ligada intrínsecamente a la carrera de Serkis y por mucho que haya representado a otros roles con la captura de movimientos, como por ejemplo al mono César, el aliado temporal de Frodo y Sam será siempre su interpretación más icónica. Ahora, dirigiendo El señor de los anillos: la caza de Gollum esa relación con el personaje crece todavía más, convirtiéndose en su cuarta película como cineasta tras Una razón para vivir, Mowgli: La leyenda de la selva y Venom: Habrá matanza.

En las declaraciones, concedidas a Deadline, Jackson expresó su amor por el personaje: “El personaje de Gollum/Sméagol siempre me ha fascinado. Gollum refleja lo peor de la naturaleza humana, mientras que Sméagol es bastante comprensivo. Creo que conecta tanto con los lectores como el público cinematográfico, porque hay un poco de ambos en todos nosotros”. El responsable de títulos como King Kong o Mal gusto explicó por último que querían explorar la historia de dono y profundizar en aquellas partes de su viaje que no tuvieron tiempo de cubrir en las películas anteriores. Independientemente de ello eso no quiere decir que vayamos a encontrarnos de nuevo con los personajes que todos conocemos de la historia. “Es demasiado pronto para saber quién se cruzará en su camino, pero basta decir que seguiremos el ejemplo de Tolkien”.

‘La caza de Gollum’ ya existe

No sabemos con certeza cuál es exactamente la historia que Jackson y Serkis nos quieren contar, pero teniendo en cuenta que existe un Fan Film hecho con 3.000 libras por unos fans y titulado con el mismo nombre, podemos obtener algunas pistas del desarrollo de su trama. En dicha película fan, titulada La caza de Gollum, encontramos la búsqueda de la criatura por parte de Aragorn, años después de El Hobbit y antes de los acontecimientos que pudimos ver en La Comunidad del anillo. El objetivo del montaraz no es otro que el de recabar información del anillo único.

Se desconoce la fecha exacta de la nueva película, más allá de que llegará en 2026.