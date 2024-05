Éste es el legendario personaje que aparecerá en la segunda temporada de ‘Los anillos de poder’

La fiebre por la Tierra Media es un ejemplo más de cómo Hollywood tiene una dependencia sistemática con las grandes franquicias. Ante el desastre de blockbusters como El especialista o sagas en desuso interés por parte de los espectadores de la talla de Furiosa, la industria se aferra a aquellas gallinas que siguen otorgando buenos «huevos de oro», tanto en el streaming como en la pantalla grande. Es ahí donde entra la creación de J.R.R. Tolkien, una franquicia que Prime Video quiere seguir exprimiendo con la segunda temporada de Los anillos de poder, revelando ahora la aparición de un personaje fundamental en la serie de libros originales.

La presentación de la serie creada por Patrick McKay y John D. Payne ya nos ponía como protagonistas a varios roles reconocibles para los amantes de la historia fantástica. El primero de ellos la protagonista, Galadriel. La elfa que Cate Blanchett interpretó en las películas originales, fue asumida en su versión más joven por Mofydd Clark, al igual que Elrond que pasó de ser Hugo Weaving a Robert Aramayo. Después y spoilers aparte, llegarían otros viejos conocidos que no vamos a revelar, pues el tema que nos ocupa es la aparición de un icónico personaje con una gran conexión con la naturaleza: Tom Bombadil.

¿Quién es Tom Bombadil?

La nueva incorporación a la segunda temporada de Los anillos de poder es una de las figuras más excéntricas que ha creado el legendario escritor. Bombadil apareció por primera vez en el libro de ‘La comunidad del anillo’ y por mucho que hablemos de él será un completo desconocido para aquellos que no hayan leído al menos la primera novela de la trilogía. Y es que tanto Peter Jackson en su adaptación real como Ralph Bakshi en su cinta de animación, eliminaron por completo al personaje de la narrativa. Sin embargo, gracias a la continuación de la serie de Prime Video, «el viejo Tom» tendrá su momento de gloria en el audiovisual.

Descrito en los libros como «más viejo que lo viejo», se dice que Tom Bombadil es una entidad benévola que comenzó su vida en el momento en el que comenzó toda vida, por lo que su existencia es por así decirlo, miles de años antes que los acontecimientos de El Señor de los Anillos, con lo que los ejecutivos del streaming se han decidido a utilizarlo pues encaja del mismo modo en su idea de precuela.

En una carta del escritor reflexionando sobre una secuela de El Hobbit, Tolkien describió a Bombadil como «el espíritu de la (desaparecida) campiña de Oxford y Berkshire» y a pesar de que al autor no le gustaba la idea de referirse a él como una alegoría, está bastante claro que el anciano es la representación de un espíritu de la naturaleza. La primera mirada hacia el personaje ha sido publicada en exclusiva por Vanity Fair, donde también se descubre por parte de los showrunners cómo podría aparecer en la serie de Los anillos de poder:

«Hay una razón por la que no ha estado en adaptaciones anteriores, porque en cierto modo es una especie de personaje antidramático. No es un personaje que tenga una agenda particularmente fuerte. Observa el drama, pero en gran medida no participa en él. En ‘La Comunidad del Anillo’, los personajes simplemente van allí y pasan el rato, y Tom les transmite algunos conocimientos», explicaba Payne a lo que McKay añadía que esa información no sería particularmente relevante para nada de lo que están haciendo o que están a punto de hacer. En el libro el personaje aparece cuando los hobbits chocan con un árbol enfadado del Bosque Viejo que se traga a Merry y Pippin en los pliegues de su corteza.

¿Cuándo se estrena ‘Los anillos de poder’?

Los anillos de poder se estrenará en Prime Video el próximo 29 de agosto, contando con 8 episodios que explorarán la transformación y las nuevas artimañas de Sauron para hacerse con el control de la Tierra Media. La mayor parte de la crítica profesional elogió la creación del gigante del streaming. Al contrario de la prensa especializada, el público fue mucho más visceral criticando la poca fidelidad que los guionistas habían mostrado hacia el trabajo original de Tolkien.

La segunda temporada coincide en el mismo mes de estreno con su principal rival en la fantasía de la pequeña pantalla, La casa del dragón. Como sucediese en su estreno en 2022, la batalla en el género fantástico volverá a ser objeto de debate en las redes y entre los seriéfilos amantes de los mundos de Tolkien y George R.R. Martin.