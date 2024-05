Andy Serkis volverá a ser Gollum en la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

Ha pasado ya más de veinte años desde que acompañáramos a Frodo y a Sam hasta el monten del destino. La saga principal de la trilogía de Peter Jackson terminó con El retorno del rey, un desenlace donde los pequeños Hobbits consiguieron su propósito, aunque la tentación del personaje de Elijah Wood y Sméagol estuviesen a punto de estropearlo todo en el último momento. Pero como bien sabe el Hollywood actual, la falta de contenidos originales y la dificultad para atraer al público a las salas han terminado potenciando, en gran medida, una nueva vuelta a las sagas y franquicias que habitualmente han funcionado bien en la gran pantalla. Por eso no sorprendió del todo que el pasado año David Zaslav, el CEO de Warner. Discovery, anunciase nuevas películas obre el universo de J.R.R. Tolkien. Una novedad que se acaba de materializar en una película que se titulará El señor de los Anillos: La caza de Gollum, donde Andy Serkis volverá a interpretar al escurridizo y oscuro personaje.

Por lo que sabemos, el actor británico no sólo volverá a ser el cuerpo y rostro tras la captura de movimientos del persona, sino que también se sentará tras las cámaras. Una información revelada por el propio Zaslav durante una reunión de ganancias de la compañía producida este jueves. El mandamás del estudio confirmó del mismo modo que Jackson iba a regresar a la franquicia como productor y que estaría involucrado «en cada paso del camino». Al igual que Serkis, los guionistas Fran Walsh y Philippa Boyens, colaborarán directamente con Jackson. Zaslav tampoco se esconde a la hora de hablar de la IP de la Tierra media como un producto altamente lucrativo para la compañía. «El Señor de los Anillos es una de las franquicias más exitosas y veneradas de la historia y presenta una importante oportunidad para el negocio de los cines».

La última aproximación que un estudio realizó hacia la creación de Tolkien corrió a cargo de Amazon Prime Video en formato de serie. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder no quiso contar con Jackson y hasta el día de hoy es la ficción televisiva más cara de la historia, siendo renovada por una segunda y una tercera temporada por parte de la compañía de Jeff Bezos.

‘El señor de los Anillos’: una mina de oro

Como ya hemos mencionado anteriormente, no nos extraña que desde Warner quieran seguir explotando a la gallina de los huevos de oro. A lo largo de los años, Aragorn y compañía han supuesto grandes sumas de dinero para las arcas del estudio. Cada una de las películas de la trilogía original entre 2001 y 2003, recaudó alrededor de 1000 millones de dólares en la taquilla internacional, siendo la conclusión de la saga la única que superó esa barrera y logró cosechar 1.147 millones de dólares. Incluso la trilogía de precuelas de El Hobbit, denostadas por la industria, funcionaron muy bien en las salas, por lo que es de esperar que cuando El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se estrene en 2026, sea uno de los taquillazos del ese año.

La visión que quiere proyectar Warner es la de «explorar historias aún por contar», mientras que los líderes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy, expresaron a la vez que Zaslav su entusiasmo y agradecimiento a los participantes: «Nos sentimos honrados de que (Jackson, Walsh y Boyens) hayan aceptado ser nuestros socios en estas dos nueva películas».

Por su parte, Serkis transmitía lo emocionado y comprometido que estaba con este nuevo desafío, en lo que se anticipa como una nueva cita con el material del legendario escritor llena de pasión y dedicación. «Ha llegado una vez más el momento de aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos», expresaba el nominado al Emmy. El que fuese el nuevo Alfred en The Batman ya ha ejercido como director en otras tres ocasiones. En 2017 estrenó su ópera prima Una razón para vivir, en 2018 estrenó de la mano de Netflix la adaptación de Mowgli: La leyenda de la selva y en 2021, asumió las riendas de la malograda Venom: habrá matanza.

¿Qué esperar de ‘La caza de Gollum’?

Es todavía el título provisional, pero teniendo en cuenta la cronología que conocemos, La caza de Gollum es una precuela de la trilogía original. No obstante, falta saber si esta se situará entre la última película de El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos o si en cambio, tendrá lugar en el propio origen de Sméagol, cuando tuvo que abandonar a su raza al asesinar a Deágol.

Lo que parece claro es que las nueve propuestas podían ser cintas individuales, alejadas del formato de las trilogías. Además de Warner y Amazon Prime, Netflix estrenará a finales de año The War of the Rohirrim, una propuesta de animación que explorará «la historia no contada» del Abismo de Helm y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.