Elijah Wood está «emocionado» del anuncio de nuevas películas de ‘El señor de los anillos’

El reciente anuncio de Warner Bros. Discovery sobre un futuro de nuevas películas de El señor de los anillos se ha recibido con una mezcla de entusiasmo y desesperación. A diferencia de otras sagas reconocidas como Harry Potter o Star Wars, sobre la creación de J.R.R. Tolkien existe cierto purismo y por ende, escepticismo con el desarrollo de más adaptaciones de la Tierra Media. Entre otras cosas, también sucede que los fans están encantados con la trilogía original de Peter Jackson, terminaron defraudados con las tres historias del Hobbit y totalmente desolados con la reciente serie de Amazon Prime Video, Los anillos de poder. Algo parecido le pasa a Elijah Wood. El actor que interpretó a Frodo Bolson está emocionado y del mismo modo tiene sus dudas sobre cómo será el resultado. Independientemente de ello, no le sorprende para nada que se terminen haciendo más películas del universo fantástico.

“Estoy fascinado y emocionado”, dijo sobre las nuevas películas Wood en una entrevista con la revista GQ. Aunque el norteamericano tiene claro que el interés económico es el centro de todo: “Espero que sea bueno. Estoy sorprendido, no sé por qué estoy sorprendido porque, por supuesto, habría más películas. Obviamente, en el centro de eso está el deseo de ganar mucho dinero. No es que un montón de ejecutivos digan ‘Hagamos un arte realmente increíble’. Y, de nuevo, no enfadar a nadie porque, por supuesto, es comercio. Pero el gran arte puede provenir del comercio. Así que esas dos cosas no son mutuamente excluyentes”.

Elijah Wood puso como ejemplo la propia trilogía que él mismo protagonizó, señalando que eran un ejemplo de franquicia de Hollywood que se originó de una manera menos cínica ya que estas tuvieron éxito porque fueron impulsadas por la pasión por el material fuente de Tolkien.

“Surgió de la pasión por estos libros y de querer verlos realizados y espero que eso sea, en última instancia, lo que impulsará todo con lo que sean estas películas posteriores. Sólo espero que sea el mismo factor de motivación fundamental, cada vez que contraten a un guionista y un cineasta, que sea con reverencia por el material de Tolkien y entusiasmo por explorarlo”, terminaba de argumentar Wood.

Recientemente, lo hemos podido ver en la exitosa serie Yellowjackets y estará en un futuro en el remake de El vengador tóxico.