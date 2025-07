Las impactantes imágenes que está dejando la alerta de tsunami en todo el Pacífico

Un potente terremoto se ha producido este miércoles a las 23:25 horas frente a las costas de Kamchatka, en el océano Pacífico norte, a unos 125 kilómetros de tierra firme y a una profundidad de apenas 19 kilómetros. La poca profundidad del sismo ha favorecido una transferencia directa de energía hacia la superficie y el mar, lo que ha aumentado la alerta de tsunami, habiendo provocado evacuaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) coinciden en que el sismo es uno de los «más fuertes jamás registrados» en esta región y lo situaron como el «sexto más potente en la historia moderna».

En Japón, el Gobierno nipón ha activado su sistema de alerta temprana y ha ordenado evacuaciones preventivas en Iwate, Miyagi y zonas de la bahía de Tokio. Las olas registradas han alcanzado los 3 metros en diversas zonas costeras como Hokkaido. También se han paralizado temporalmente trenes de alta velocidad y se han suspendido operaciones en la central nuclear de Fukushima como medida de precaución.

En Hawái, las sirenas de emergencia suenan en todo el archipiélago y se ha ordenado la evacuación de zonas bajas en ciudades como Honolulú. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que las primeras olas podrían superar los «2 metros» en algunas costas.

Y en la costa oeste de Estados Unidos, zonas como Alaska, California, Oregón, Washington han activado las alertas preventivas. Las autoridades han prohibido el acceso a playas, cancelado actividades marítimas y piden a la población «mantenerse en zonas elevadas». Las autoridades estiman que las olas llegarán con una fuerza moderada, aunque suficiente para representar riesgo en áreas vulnerables.

Tras el anuncio de tsunami, las redes sociales no han tardado en llenarse con vídeos e imágenes que muestran la desolación de la población durante los momentos de evacuación o la rapidez con la que ha retrocedido el mar en zonas como Hawái o Ecuador, dejando un escenario seco.

Los momentos en los que se ha producido el seísmo también han quedado capturados en vídeo, en estas grabaciones es visible la violencia de este terremoto.

