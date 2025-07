Pandora se sumerge en la oscuridad con el primer tráiler de ‘Avatar: Fuego y ceniza’

Disney está siendo muy selectiva con la información que comparte sobre Avatar: Fuego y ceniza. Pero sabemos por palabras del director James Cameron que la tercera entrega de la millonaria franquicia de los Na’vi será muy diferente a sus dos antecesoras. Según el autor canadiense, el comienzo del fin de la primera trilogía supondrá un cambio de perspectiva en la narración, abandonando parcialmente el protagonismo de Sully y sobre todo, acercando la historia a un ámbito mucho más oscuro. Y sí, esto último lo podemos verificar simplemente con echar un vistazo al primer tráiler que la casa del ratón acaba de publicar hace escasas horas.

Programada para llegar a las salas de cine de todo el mundo a finales de este año, Avatar: Fuego y ceniza supondrá un buen termómetro para una propiedad intelectual a la que no le afectó nada la tendencia peyorativa del mercado de la exhibición tras la pandemia. Avatar: El sentido del agua cosechó en 2022 la friolera cifra de 2.320 millones de dólares en el box office, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la historia. Pero claro, el estudio debe cerciorarse de que después de la respuesta negativa de la crítica con la secuela, el interés del público sobre los designios de la saga sigue vigente. Tanto como para continuar con el objetivo de estrenar una futura Avatar 4 y una Avatar 5. ¿Conseguirá esta versión oscura de Pandora entrar de nuevo en el podio de lo más visto en la historia del séptimo arte?

From Director James Cameron, watch the trailer for Avatar: Fire and Ash.

Experience the film only in theaters December 19.

pic.twitter.com/e1oqPj3hIk

— 20th Century Studios (@20thcentury) July 28, 2025