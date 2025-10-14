Si tienes Alexa o Google Home en casa te conviene leer este aviso de la OCU: cuidado

Alexa es uno de los dispositivos que, desde hace varios años, hemos incorporado a nuestros hogares y que para muchos, a día de hoy, se ha convertido en un aparato imprescindible y cotidiano. Pero, como todo los gadgets tecnológicos, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones que nos pueden salvar en más de una ocasión. En este caso, la OCU ha mandado un aviso muy importante para todos los consumidores españoles que tengan este dispositivo de Amazon en sus casas. Si eres uno de los afectados, esto te interesa y te conviene porque puede repercutir de forma importante en tu bolsillo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha alertado de manera pública en lo referente al consumo de electricidad derivado de Alexa, en los últimos tiempos en los que el precio de la luz ha subido y, las consecuencias económicas si no se regula su uso diario pueden ser graves e importantes para todas las familias. Sobre todo para las que estén atravesando un bache en la economía de la casa.

Alexa en un dispositivo de Amazon que tiene una tecnología que está enfocada, simple y llanamente, a que nuestro día a día y nuestra vida en casa sea más cómoda, más sencilla y más funcional. Este producto está vinculado a otros dispositivos de entretenimiento y asistencia del hogar, siempre y cuando lleve integrado el hub smart home, y también puede responder a todo tipo de preguntas que nos surjan en cada momento de nuestro día. Entre las múltiples competencias que tiene Alexa, el dispositivo más famoso de Amazon, podemos encontrar tales como consultar los pedidos de Amazon, poner música, informar sobre el tiempo e incluso recibir correos. Todo esto hace que el aparato de Amazon sea, a día de hoy, un producto revolucionario que, si no se controla, puede tener consecuencias muy negativas en nuestra vida y sobre todo en nuestra economía.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está preocupada con este tema ya que es consciente de lo que está sucediendo y es por lo que ha lanzado un aviso para que todas aquellas personas que tienen Alexa entre sus productos del hogar sean conscientes del elevado e innecesario gasto eléctrico que supone tenerlo en funcionamiento las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y es que la crisis de la luz, con precios históricos en los últimos meses, ha hecho alertar sobre este asunto.

El elevado gasto de electricidad de Alexa

Los asistentes virtuales como es el caso de Alexa tienen un consumo de electricidad continuo, durante todo el día. Aquí también se incluye el modo stand by o modo fantasma que es el que obtenemos cuando el aparato está en reposo o sin funcionamiento. La Organización de Consumidores y Usuarios habla de que Alexa estaría en el segundo nivel entre el consumo de dispositivos eléctricos que tenemos en una casa, por detrás de la caldera de gas y llegando a los 26 kWh/año.

Este es el precio del dispositivo de Amazon

Alexa se define como un asistente virtual y como al responde a lo que se le pide en todo momento, con un alto grado de efectividad. Sin embargo, al ser inalámbrico y necesitar de un altavoz en todo momento para la comunicación, así como de estar en funcionamiento, el gasto económico que ha calculado la OCU es de 24 euros al año. Parece algo menor, pero hablamos de un solo dispositivo, que hay que sumarle a su precio de venta y a todos los gastos que hay en una casa. Es asumible, sí, pero los usuarios deben ser informados de ello.