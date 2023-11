Parecía un bulo pero es completamente verdad: Alexa puede hacer esto y nadie lo esperaba

Alexa es un dispositivo que se ha instalado en casi todas las casas, un buen básico para hacernos la vida más fácil que ha sido víctima de un bulo que ha acabado siendo realidad. Controlar todos los dispositivos de la casa, a través de Alexa. Crear un hogar de última tecnología y hacerlo de tal forma que conseguimos todo lo que este elemento nos regala, es importante. Por lo que, estaremos muy pendientes de hasta dónde llega Alexa, lo que parecía imposible, se ha vuelto realidad. Esto es lo que puede hacer.

Alexa puede hacer esto y nadie lo esperaba, es un bulo completamente verdad

Un bulo que ha afectado a Alexa ha resultado ser una realidad, con lo que nadie esperaba que este dispositivo llegará tan lejos. Cualquiera que haya optado por este sistema es consciente de que cambia la vida. Podemos controlar casi toda nuestra casa de la mano de un tipo de pieza que se ha convertido en viral.

El dispositivo que ha acabado siendo el que marque la diferencia, tiene una función que quizás no conocíamos. Puede interactuar con nosotros casi como un miembro de la familia más, evitando que nadie se despierte o nos escuche en una casa en silencio. Existe realmente el ‘modo susurro’.

Para poder atender en esos días en los que no se quiere molestar, un susurro que evitará que nadie se despierte. Alexa debe tener activada esta opción, o sea, no es que nos hable bajito o bajemos el volumen, es que sea capaz de escucharnos y cumplir sus funciones, cuando no queremos hablar muy alto, pero necesitamos que siga cumpliendo su trabajo.

A la hora de activar esta función, solo debemos seguir estos pasos: Más > Configuración > Respuestas de voz > Modo susurro. De esta manera se activa un modo susurro con el que quizás no contábamos y realmente es capaz de cambiarlo todo. Poder trabajar mejor con este dispositivo acabará siendo una realidad.

Por ejemplo, si por las noches le decimos que apague la luz, de esta manera no será necesario hablar alto para despertar a los niños si ya están durmiendo. Es un modo muy práctico que, aunque quizás parecía un bulo, la realidad, es que es importante aplicarlo para el bienestar de todos los miembros de la familia. Atrévete a probarlo, merece la pena.