Alexa te va a poner de punta en blanco gracias a su nueva skill

Desde el día de hoy, el asistente de voz Alexa se reinventa y se posiciona en la vanguardia de la moda y el estilo personal con la introducción de una novedosa skill desarrollada por BERSHKA. Esta nueva funcionalidad no es solo una extensión del servicio que Alexa ofrece, sino una revolución en la forma en que los usuarios interactúan con la moda y las tendencias actuales mediante sus dispositivos. La asistente, conocida por su versatilidad y capacidad para adaptarse a las necesidades de los usuarios, ahora se convierte en un asesor de moda personalizado.

Alexa es tu asesora de moda

La skill de BERSHKA es una herramienta interactiva que permite a los usuarios recibir consejos de moda y recomendaciones de estilismos tanto para eventos especiales como ara el día a día, ajustándose a las tendencias del momento. La experiencia es intuitiva y accesible: los usuarios pueden pedir a Alexa un consejo de moda o una recomendación estilística para su próximo evento. Al decir, por ejemplo: «Alexa, ¿qué me puedo poner para un concierto?», Ala asistente.procesa la solicitud y ofrece sugerencias de prendas y looks que se alinean con la consulta. Lo más innovador es que, si se dispone de un dispositivo Echo Show, puede mostrar estas recomendaciones con imágenes en pantalla, añadiendo una dimensión visual a la experiencia.

La versatilidad de esta aplicación se extiende a una variedad de consultas. Los usuarios pueden hacer preguntas como «Alexa, ¿qué me pongo esta noche?» o solicitar un consejo de moda general con frases como «Alexa, dame un consejo de moda». Estos comandos activan a Alexa para que proporcione consejos prácticos y de tendencia sobre cómo vestirse, siempre considerando la moda actual.

La relevancia y actualidad de los consejos de moda de Alexa están garantizados gracias a la integración con la plataforma Get The Look de BERSHKA. Los resultados mostrados por Alexa y las fotos en la página web se nutren directamente de los usuarios reales que comparten sus mejores looks en Instagram, etiquetándolos con #bershkastyle. Esta característica subraya la conexión de la herramienta con las tendencias de moda emergentes y el estilo de vida de sus usuarios.

Además, la colaboración entre la asistentey BERSHKA ha dado lugar a la creación de una serie de prendas disponibles en el Print Shop de la tienda online de la marca. Estas prendas están inspiradas en preguntas y respuestas de Alexa específicas para esta colaboración, ejemplificando frases como «Alexa, modo DJ» o «Alexa, modo chill». Esta innovación muestra cómo Alexa no solo responde a las tendencias actuales, sino que también influye en la creación de nuevas modas.

Esta nueva skill, en colaboración con BERSHKA, resalta la capacidad del asistente de voz para adaptarse a distintos contextos y necesidades, convirtiéndose en una herramienta esencial no solo para la vida cotidiana sino también para el mundo de la moda. La integración de la tecnología en la moda a través de tu asistente favorita abre un nuevo panorama de posibilidades para los usuarios, quienes ahora pueden disfrutar de una experiencia de moda personalizada y tecnológicamente avanzada.